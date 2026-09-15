Pe scurt: Carmen Bunaciu, legenda natației din Sibiu, a scris istorie pentru România și continuă să inspire generații de sportivi.

Carmen Bunaciu, una dintre cele mai valoroase sportive din istoria natației românești, împlinește marți, 15 septembrie 2026, vârsta de 65 de ani.

Născută la Sibiu în 1961, Bunaciu a devenit prima înotătoare din România care a obținut o medalie la un Campionat Mondial, marcând un moment de referință pentru sportul românesc, potrivit AGERPRES.

Bunaciu și-a început cariera la CSS Sibiu între 1968 și 1974, sub îndrumarea antrenorului Nicolae Dembițchi. La doar 13 ani, s-a transferat la Clubul Sportiv Dinamo București, unde era cea mai tânără din echipă, colegii săi având între 17 și 18 ani. Proba sa favorită a fost 200 metri spate, iar palmaresul său intern cuprinde 70 de titluri de campioană națională la probe individuale și 39 de recorduri naționale.

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În 1977, la Baia Mare, a devenit prima înotătoare din România care a coborât sub un minut la 100 metri liber, cu timpul de 59,90 secunde.

Pe plan internațional, Carmen Bunaciu a avut o carieră impresionantă, cucerind zece medalii la Jocurile Mondiale Universitare (cinci de aur, trei de argint și două de bronz) la edițiile din 1979 (Mexic), 1981 (București), 1983 (Canada) și 1985 (Japonia). De asemenea, a obținut 30 de titluri de campioană balcanică și două medalii de aur la concursul preolimpic de la Moscova din 1979.

La Campionatele Europene, Bunaciu a câștigat prima medalie în 1977, în Suedia, clasându-se pe locul III la 200 metri spate și pe locul VI la 100 metri spate. A urmat alte două medalii de bronz la 100 metri spate, în 1981 (Iugoslavia) și 1983 (Italia). La Campionatul Mondial din 1978, la Berlin, s-a clasat pe locul IV la 200 metri spate și pe locul VII la 100 metri spate.

Momentul de vârf al carierei sale a fost la Campionatul Mondial de la Guayaquil, Ecuador, în 1982, unde a obținut bronzul la 200 metri spate, cu timpul de 2:15,40 – prima medalie mondială pentru natația românească – și locul V la 100 metri spate. La ediția din 1986, la Madrid, a ocupat locul VI în finala de 100 metri spate.

La Jocurile Olimpice, Carmen Bunaciu s-a calificat în trei finale la Moscova, în 1980, ocupând locul IV la 100 și 200 metri spate și locul VII cu ștafeta de 4×100 metri mixt. La Los Angeles, în 1984, s-a clasat pe locul IV la 100 metri spate și pe locul VII la 200 metri spate. Evoluția sa constantă a menținut-o în elita mondială a anilor ’70 și ’80, fiind lider european la probele de spate în 1979 și ocupând poziții de top în ierarhiile mondiale.

După retragerea din activitatea competițională în 1986, Carmen Bunaciu s-a dedicat carierei de antrenor, făcând parte între 1989 și 1992 din colectivul tehnic al lotului olimpic și național de înot. A continuat să antreneze generații de copii, juniori și seniori, rămânând activă și în competițiile de masters dedicate veteranilor. „Îmi doream să fiu și eu pe mal, să înoate alții și eu să-i susțin, dar am văzut cât de greu e și în această ipostază […] Era o răspundere mult mai mare, dar fiecare moment era deosebit”, declara Bunaciu într-un interviu acordat în 2019.

Implicarea sa în sport a continuat și la nivel instituțional. La 31 august 2021, a fost aleasă în Biroul Federal pentru înot al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern. Pentru rezultatele sale, a primit titlurile de „Maestră a sportului”, „Maestră emerită a sportului” și „Antrenoare emerită de înot”, precum și Medalia „Meritul Sportiv” clasa I (1981) și Ordinul „Meritul Sportiv” clasa I (1982 și 2004). A fost inclusă în volumul omagial „Visul de a deveni campion”, lansat în 2014.

Dincolo de performanțele sportive, Carmen Bunaciu a rămas o susținătoare activă a natației, promovând beneficiile acestui sport pentru sănătate, dezvoltare armonioasă și educația tinerilor.