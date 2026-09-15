Pe scurt: Râmnicu Vâlcea, oraș izolat de autostrăzi până acum, va fi legat direct de A1 Sibiu–Pitești. Proiectul include modernizarea drumului spre Tigveni și va reduce semnificativ timpul de călătorie.

Râmnicu Vâlcea, unul dintre cele mai importante orașe din sudul Carpaților, va fi conectat în următorii ani la Autostrada Sibiu–Pitești (A1), după ce Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea legăturii rutiere cu nodul Tigveni.

Potrivit Adevărul, această investiție va aduce autostrada la doar 24 de kilometri de municipiu, oferind pentru prima dată o conexiune rapidă cu rețeaua de drumuri de mare viteză.

În prezent, niciun tronson de autostradă nu traversează județul Vâlcea, iar Râmnicu Vâlcea rămâne izolat de infrastructura rutieră modernă, deși este traversat de DN7, șoseaua națională care leagă Transilvania de Muntenia prin Valea Oltului. Traseul actual al autostrăzii A1 ocolește orașul, părăsind Valea Oltului în zona Cornetu, la aproximativ 50 de kilometri distanță, și continuă spre Tigveni, în județul Argeș.

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Astfel, cel mai apropiat nod de autostradă se află la Curtea de Argeș, la circa 40 de kilometri, iar spre nord, la Boița, la aproximativ 80 de kilometri.

Guvernul aprobă proiectul de legătură între Râmnicu Vâlcea și nodul Tigveni de pe A1

Prin Hotărârea nr. 704 din 3 septembrie 2026, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de modernizare a legăturii dintre Râmnicu Vâlcea și autostrada A1. Investiția prevede modernizarea și lărgirea a 13,4 kilometri din DN73C, precum și construirea unui drum nou de 2,39 kilometri care va ocoli localitatea Tigveni și va asigura accesul direct la nodul de pe autostradă.

Proiectul include trei sensuri giratorii, șase stații de autobuz, reabilitarea sau construirea a șapte poduri și pasaje, precum și benzi suplimentare pentru vehiculele lente pe două sectoare în pantă, unde traficul greu depășește 20% din total.

Valoarea totală a investiției este estimată la aproximativ 770 de milioane de lei, iar durata lucrărilor este de 14 luni. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a declarat:

„Legăm Râmnicu Vâlcea și întreaga regiune la Autostrada Sibiu–Pitești: am aprobat în Guvern proiectul de conectare modernă. Este o datorie a Guvernului României față de Vâlcea să ducă această conexiune la capăt. Iar momentul este cu atât mai important cu cât, în această toamnă, se va putea circula continuu pe autostradă de la nodul Tigveni până la Pitești, București și Constanța”.

Oficialul a subliniat că această investiție va reduce semnificativ durata deplasărilor, va crește siguranța circulației și va avea un impact pozitiv asupra economiei și turismului din regiune.

Licitația pentru execuția lucrărilor urmează să fie lansată în toamna anului 2026, odată cu deschiderea circulației pe tronsonul A1 dintre Curtea de Argeș și Tigveni. Astfel, va fi posibilă deplasarea neîntreruptă pe autostradă de la Tigveni spre Pitești și București.

Pe lângă tronsonul Curtea de Argeș–Tigveni, alte două secțiuni importante ale autostrăzii montane A1 sunt în lucru: Boița–Cornetu (31,33 kilometri) și Cornetu–Tigveni (37,4 kilometri). Finalizarea acestor tronsoane este estimată pentru perioada 2028–2029. Proiectul general al autostrăzii va scurta cu aproximativ 50 de kilometri distanța rutieră dintre Sibiu și București față de actuala rută pe DN7, prin Râmnicu Vâlcea. Alegerea traseului actual a evitat dificultăți tehnice și de mediu care ar fi apărut dacă autostrada ar fi continuat pe Valea Oltului, unde ar fi afectat Parcul Național Cozia, arie naturală protejată.

Despre avansul lucrărilor pe alte tronsoane ale autostrăzii Sibiu–Pitești puteți citi și în articolul Autostrada A1 Sibiu–Pitești, lotul Boița–Cornetu: avansul lucrărilor la final de August 2026.