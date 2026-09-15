Pe scurt: BlueSpace Technology își consolidează prezența pe piața americană cu un nou contract important pentru echipamente IT de securitate, după succesul recent cu structuri NATO.

BlueSpace Technology, companie românească privată specializată în soluții tehnologice pentru securitatea informațiilor, a semnat un contract în valoare de 2,3 milioane de euro cu firma americană RavenTek, potrivit Economica.net.

RavenTek activează în domeniul tehnologiilor și serviciilor de cybersecurity, operațiuni tactice și soluții IT.

Contractul prevede furnizarea de echipamente IT TEMPEST, recunoscute pentru nivelul ridicat de securitate împotriva riscului de compromitere a informațiilor prin emisii electromagnetice neintenționate. Aceste soluții sunt utilizate în medii unde protecția datelor sensibile este esențială, fiind certificate la standarde NATO și folosite în proiecte internaționale de apărare și securitate.

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BlueSpace Technology câștigă teren pe piața globală a securității IT

Discuțiile pentru acest proiect au început în urmă cu aproximativ un an, timp în care BlueSpace Technology și RavenTek au stabilit configurația tehnică finală, specificațiile echipamentelor și numărul de unități necesare pentru implementare. Constantin Pintilie, CEO al BlueSpace Technology, a declarat:

„Contractul acesta spune ceva și despre România, nu doar despre BlueSpace Technology. Într-o piață în care competiția pentru tehnologiile de securitate este globală, o companie românească își consolidează prezența pe piața americană și continuă să fie parte din lanțuri internaționale de furnizare pentru beneficiari din domeniul apărării, după ce în acest an a câștigat două competiții majore ale NATO, în valoare de aproximativ 19 milioane de euro. Aceste rezultate arată că există în România competență, infrastructură și capacitatea de a produce tehnologie de securitate la standarde internaționale.”

În luna iunie, BlueSpace Technology a mai câștigat două contracte importante cu structuri NATO pentru livrarea de echipamente TEMPEST, cu o valoare totală de 19 milioane de euro. Compania este singura din Europa de Est care produce astfel de echipamente, fiind recunoscută oficial de NATO și Uniunea Europeană. BlueSpace Technology operează laboratoare proprii de testare, acreditate la cel mai înalt nivel, și are peste 10 ani de experiență în domeniu.

Competențe extinse și inovație în domeniul apărării

În ultimii ani, BlueSpace Technology și-a extins competențele în domenii tehnologice strategice, dezvoltând soluții pentru apărare, război electronic și contracararea sistemelor aeriene fără pilot (C-UAS). De asemenea, compania a dezvoltat capabilități proprii în zona vehiculelor tactice, fiind producătorul VLAH, primul și singurul vehicul blindat 4×4 de acest tip fabricat în România, destinat misiunilor tactice și operaționale.

Soluțiile TEMPEST dezvoltate de BlueSpace Technology sunt destinate protejării informațiilor împotriva riscurilor de compromitere prin emisii electromagnetice, fiind utilizate în medii cu cerințe operaționale stricte privind securitatea datelor. Compania continuă astfel să își consolideze poziția pe piața globală a tehnologiilor de securitate, atât prin contracte cu parteneri internaționali, cât și prin dezvoltarea de produse inovatoare în România.