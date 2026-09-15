Pe scurt: Scandalurile din școlile sibiene au ieșit la iveală doar datorită părinților, nu a celor responsabili oficial. Situația ridică semne de întrebare privind eficiența supravegherii în instituțiile de învățământ.

Senatoarea de Sibiu Ruxandra Cibu Deaconu critică Inspectoratul Școlar Județean după situația apărută la Școala Gimnazială „Regina Maria” din Sibiu, unde, potrivit acesteia, peste 100 de copii de șase ani au fost repartizați de două ori la clasele pregătitoare. Parlamentara susține că neregulile au fost semnalate de părinți și cere ISJ Sibiu să explice cine a verificat modul în care procedura a fost aplicată în celelalte școli din județ.

Ruxandra Cibu Deaconu atrage atenția că, de fiecare dată când a izbucnit un scandal în școlile din Sibiu, părinții au fost cei care au sesizat neregulile și au tras semnalul de alarmă. Ea subliniază că, deși există personal plătit pentru a preveni și identifica astfel de situații, aceștia nu au reușit să depisteze problemele la timp.

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„Trei scandaluri într-un an în școlile din Sibiu, și de fiecare dată le-au descoperit părinții, nu cei plătiți să le descopere”, a scris Ruxandra Cibu Deaconu în postarea sa, citată de Facebook.

Ruxandra Cibu Deaconu vorbește despre „trei scandaluri într-un an” în școlile sibiene și susține că, în toate aceste situații, problemele au fost descoperite de părinți, nu în urma controalelor instituțiilor responsabile.

„Trei scandaluri într-un an în școlile din Sibiu, și de fiecare dată le-au descoperit părinții, nu cei plătiți să le descopere. Ne-am săturat de atâtea scandaluri în rețeaua școlară sibiană ca de mere acre. Dacă nu e înscrierea la grădiniță, e admiterea la liceu, iar dacă nu e vreuna dintre ele, iată, este o problemă cu repartizarea în clasa pregătitoare”, afirmă senatoarea.

Peste 100 de copii, repartizați din nou la „Regina Maria”

În centrul criticilor se află situația de la Școala Gimnazială „Regina Maria” din Sibiu. Potrivit Ruxandrei Cibu Deaconu, repartizarea inițială a copiilor nu ar fi respectat procedura prevăzută de ordinul de ministru, astfel că aceasta a trebuit refăcută.

„La «Regina Maria», peste 100 de copii de șase ani au fost repartizați de două ori, pentru că prima dată procedura nu a fost aplicată cum trebuia. Vorbim despre un ordin de ministru, nu despre o chestiune de interpretare”, spune aceasta.

Senatoarea subliniază că problema nu trebuie extinsă asupra tuturor celor care lucrează în sistemul de învățământ și spune că există numeroși profesori care încearcă să obțină rezultate în condiții dificile. Critica sa este îndreptată către modul în care Inspectoratul Școlar a identificat problema.

„Sunt destui oameni în școlile sibiene care se chinuie să facă mult cu bani puțini și sunt mulți dascăli care pun suflet și își tocesc nervii ca școala românească să fie mai bună. Problema mea e că Inspectoratul Școlar a aflat de la părinți că s-a greșit. Nu dintr-un control, nu dintr-o verificare, nu dintr-o procedură proprie. De la părinți”, afirmă Ruxandra Cibu Deaconu.

Întrebări despre celelalte școli din județ

Parlamentara cere acum lămuriri privind modul în care Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a verificat aplicarea procedurii și în restul unităților de învățământ.

„Ceea ce ridică o întrebare pe care o pun serios: câte alte școli din județ au aplicat corect procedura anul acesta și cine a verificat? Și mai ales, ce s-a întâmplat în anii în care nu a reclamat nimeni?”, întreabă senatoarea.

Ruxandra Cibu Deaconu atrage atenția și asupra diferențelor care pot apărea între școlile în care există organizații active ale părinților și cele în care familiile nu sunt la fel de bine reprezentate.

„Pentru că, dacă lucrurile ies la iveală doar acolo unde există o asociație de părinți activă și oameni care știu să scrie o sesizare, atunci copiii din școlile fără părinți organizați nu au cine să îi apere”, susține aceasta.

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„Copiii au plâns când au aflat că nu mai au aceeași învățătoare”

Dincolo de procedurile administrative, senatoarea vorbește și despre efectele pe care refacerea repartizării le-ar fi avut asupra copiilor.

Potrivit acesteia, unii elevi au aflat că nu vor mai rămâne la învățătoarea la care fuseseră repartizați inițial.

„Copiii de la «Regina Maria» au plâns vineri când au aflat că nu mai au aceeași învățătoare. E o eroare a adulților pentru care, ca de obicei, plătesc cei mici”, afirmă Ruxandra Cibu Deaconu.

Senatoarea își încheie mesajul cu o întrebare adresată direct conducerii Inspectoratului Școlar Județean Sibiu:

„Eu am o singură întrebare pentru Inspectoratul Școlar Județean Sibiu: cine v-a împiedicat să vă faceți treaba din prima secundă?”