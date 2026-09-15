CSU Sibiu organizează în perioada 17-18 septembrie în Sala Transilvania, Memorialul Elemer Tordai, turneu la care mai participă CS Vâlcea 1924, CSM Tg. Mureș și FC Argeș.
În prima zi a turneului din Sala Transilvania, pe 17 septembrie sunt programate meciurile FC Argeș – CS Vâlcea 1924 (ora 17.00) și CSU Sibiu – CSM Tg. Mureș (ora 19.30).
Pe 18 septembrie, în a doua zi a Memorialului sunt programate partidele: CSM Tg. Mureș – FC Argeș (ora 16.00) și CSU Sibiu – CS Vâlcea 1924 (ora 18.30).
Pentru echipa pregătită de Dan Fleșeriu, acestea vor fi ultimele jocuri de verificare înainte de startul Ligii Naționale.
Tordai a fost dublu campion cu CSU
Clubul CSU cinstește astfel memoria celui care a fost Elemer Tordai, căpitan și antrenor secund al Sibiului, dar și jucător de națională. Cu el pe teren, CSU a câștigat două titluri naționale, în 1995 și 1999.
A jucat pentru echipele CSU Sibiu, West Petrom Arad, Dinamo București, Gaz Metan Mediaș și Universitatea Cluj Napoca. S-a stins din viață la doar 36 de ani, după o lungă suferință cauzată de un cancer de colon.
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