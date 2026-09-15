Pe scurt: Clienții Adonis Travel au rămas fără vacanțe și bani, iar administratorul agenției a fost arestat. Poliția anchetează cazul, iar păgubiții sunt îndrumați să depună plângeri.

Zeci de turiști au reclamat că au fost înșelați de agenția de turism Adonis Travel din Târgu Mureș, după ce vacanțele plătite nu au mai fost onorate.

Potrivit Libertatea, polițiștii din Mureș au efectuat patru percheziții domiciliare într-un dosar penal de înșelăciune care vizează activitatea acestei agenții.

Clienții susțin că au achitat pachete turistice atât pentru destinații din străinătate, cât și pentru litoralul românesc, dar au descoperit fie înainte de plecare, fie chiar la destinație, că rezervările nu au fost efectuate.

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Mulți dintre aceștia s-au prezentat la sediul firmei pentru a cere explicații, însă au fost amânați de conducere, care a invocat lipsa fondurilor. În prezent, reprezentanții agenției nu mai pot fi contactați nici la sediu, nici telefonic.

Poliția a anunțat că firma a indus în eroare mai mulți clienți care au achiziționat pachete de călătorie, iar anchetatorii nu exclud ca numărul păgubiților să crească pe măsură ce investigațiile continuă.

Administratorul agenției a fost arestat, iar cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili întreaga amploare a prejudiciului.

Reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) au declarat că Adonis Travel se retrăsese de mai mult timp din activitatea oficială, confruntându-se cu probleme grave de flux financiar. În urma scandalului, păgubiții sunt îndrumați să depună plângeri la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și la poliție. Mulți dintre aceștia s-au organizat deja pentru a acționa firma în instanță, în încercarea de a-și recupera banii pierduți.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile recomandă tuturor celor afectați să se adreseze instituțiilor competente pentru a-și recupera prejudiciul.