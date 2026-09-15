Inspectoratul Școlar Județean Sibiu va demara o cercetare disciplinară în cazul conducerii Școlii Gimnaziale „Regina Maria”, după neregulile constatate în procedura de repartizare aleatorie a elevilor din clasele pregătitoare.
Decizia demarării cercetării disciplinare în cazul conducerii Școlii Gimnaziale „Regina Maria” a fost luată în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu de luni, 14 septembrie. Potrivit ISJ Sibiu, urmează să fie analizate faptele atribuite conducerii unității de învățământ în legătură cu modul în care a fost respectată procedura de împărțire aleatorie a elevilor.
„În ședința Consiliului de Administrație de ieri, luni, 14 septembrie, s-a decis constituirea unei comisii de cercetare disciplinară a faptelor prezumate de doamna director Savu Alexandra legat de respectarea procedurii privind împărțirea aleatorie a elevilor clasei pregătitoare”, a transmis Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al ISJ Sibiu.
Repartizarea elevilor, refăcută după neregulile constatate
Reamintim că peste 100 de copii înscriși în cele cinci clase pregătitoare de la Școala Gimnazială „Regina Maria” din Sibiu au fost afectați de reluarea procedurii de repartizare pe clase.
Prima împărțire a elevilor a avut loc la 1 septembrie. Ulterior, în urma sesizărilor formulate de părinți, inclusiv de reprezentanți ai Asociației Părinților Județul Sibiu, au fost constatate vicii de procedură.
Atât Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, cât și conducerea școlii au confirmat că procedura inițială nu a fost realizată cu respectarea tuturor prevederilor.
În aceste condiții, repartizarea a trebuit reluată. O primă etapă a avut loc vineri, 11 septembrie, într-o ședință publică. Listele elevilor au fost refăcute, iar învățătoarele care urmau să preia cele cinci clase pregătitoare au fost, de asemenea, trase din nou la sorți. Procedura a fost finalizată luni, 14 septembrie.
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