Pe scurt: El Niño lovește transportul maritim global: Canalul Panama impune noi restricții, iar companiile se confruntă cu întârzieri și costuri crescute.

Seceta generată de fenomenul El Niño obligă autoritățile din Panama să reducă din nou numărul navelor care pot traversa Canalul Panama, una dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii.

Potrivit Mediafax, în septembrie, autoritățile au redus deja numărul traversărilor zilnice de la 36 la 32, iar un proiect transmis Parlamentului din Panama prevede ca limita să scadă în octombrie la 29,5 nave pe zi. Aceasta înseamnă o reducere de aproximativ 18% față de luna august.

Canalul Panama, cu o lungime de 82 de kilometri, leagă Marea Caraibilor de Oceanul Pacific și este esențial pentru transportul internațional, deoarece scurtează considerabil distanța, costurile și timpul necesar navelor care circulă între Asia și Statele Unite. Prin canal trec aproximativ 5% din comerțul maritim mondial și circa 40% din traficul american de containere.

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Restricțiile sunt impuse din cauza nivelului scăzut al apei

Sistemul de ecluze al canalului funcționează cu apă dulce provenită din râurile care alimentează lacul Gatun. Ecluzele ridică navele cu aproximativ 26 de metri până la nivelul lacului, apoi le coboară spre nivelul mării. Dacă nivelul apei scade prea mult, autoritățile limitează atât numărul, cât și dimensiunea navelor care pot traversa canalul, pentru siguranță și pentru conservarea rezervelor de apă.

În septembrie, autoritățile au avertizat că bazinul hidrografic a primit mai puține precipitații decât se estima.

Potrivit sursei, evoluția fenomenului El Niño complică și mai mult situația, fiind așteptat să atingă intensitatea maximă mai târziu în acest an. Fenomenul ar putea deveni cel mai puternic din ultimele patru decenii și afectează deja America Centrală și nordul Americii de Sud.

Nouă țări din regiune au înregistrat în această vară cea mai ridicată temperatură pentru perioada iunie-august din istoria măsurătorilor, potrivit unei analize AFP bazate pe datele programului european Copernicus. Subiectul a fost abordat și în modele meteo recente.

Transportul maritim global, afectat de restricții și întârzieri

Reducerea traficului prin Canalul Panama vine într-un moment dificil pentru transportul maritim. Războiul dintre SUA și Israel și Iran a perturbat traficul prin Strâmtoarea Ormuz, complicând rutele comerciale și crescând costurile pentru companiile maritime. În august, navele au ajuns să aștepte până la 10 zile pentru a intra în Canalul Panama, cel mai lung timp de așteptare din luna mai. O navă de containere ar fi plătit aproximativ 4 milioane de dolari pentru a sări peste coadă.

În 2023, o secetă similară a determinat reducerea traversărilor de la 38 la doar 22 pe zi, ceea ce a provocat blocaje importante și a obligat companiile să caute rute alternative. Dacă seceta se agravează în următoarele luni, traficul prin Canalul Panama ar putea fi supus unor noi restricții, cu efecte directe asupra costurilor și rutelor comerciale internaționale.