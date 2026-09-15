Sibianul care a gătit pentru 20.000 de oameni la o masă de peste 5 kilometri. Alex Basarabă: „În loc să căutăm reproșuri, ar trebui să apreciem munca titanică”

Bucătarul sibian Alex Basarabă a încheiat una dintre cele mai mari provocări profesionale din cariera sa. Pe 12 septembrie, acesta a făcut parte din echipa care a pregătit masa pentru 20.000 de oameni la evenimentul „Masa Care Unește”, desfășurat în București. Proiectul a presupus o mobilizare uriașă, iar bucătarul spune că, dincolo de dificultățile întâmpinate pe parcurs, satisfacția de la final a fost pe măsura efortului.

Pentru Alex Basarabă, evenimentul a fost mai mult decât o simplă provocare gastronomică. Pregătirea unei mese pentru 20.000 de persoane și organizarea unei mese de peste 5 kilometri au presupus o logistică dificilă și o coordonare atentă a întregii echipe.

„A fost un eveniment de o importanță colosală și, în mod automat, un test suprem la care am fost supuși cu toții. Am făcut tot ce ne-a stat în puteri și am reușit să ducem acest proiect la capăt cu un succes răsunător. A fost nevoie de multă sudoare și un efort uriaș, dar satisfacția de acum este pe măsură”, spune Alex Basarabă.

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Bucătarul recunoaște că lucrurile nu au mers întotdeauna conform planului și că echipa a fost nevoită să ia decizii pe moment.

„Ca să fiu complet sincer, au existat și probleme neprevăzute, fiind puși în situația de a lua decizii pe moment. Însă toate aceste hotărâri au fost luate exclusiv în echipă, iar acest mod de lucru ne-a unit și mai mult până la final”, povestește sibianul.

Pilaf cu orez și cârnați, pentru 20.000 de oameni

Pentru masa principală, echipa a ales un preparat care să poată fi pregătit și împărțit la un număr foarte mare de participanți și care să fie pe placul cât mai multor oameni.

„Am gândit un preparat care să poată fi împărțit la 20.000 de oameni și care să fie pe gustul marii majorități. Am ales un pilaf de orez cu cârnați la cuptor”, explică Alex.

Pe mesele participanților au fost puse și băuturi răcoritoare, napolitane, cafea, fructe și alte produse.

Deși preparatul poate părea unul simplu, organizarea întregului eveniment a fost departe de a fi ușoară. Peste 5 kilometri de masă au trebuit aranjați, iar fiecare loc a fost pregătit cu farfurii de porțelan și flori.

„Deși la prima vedere poate părea simplu, să așezi o masă de peste 5 kilometri frumos aranjată, cu farfurii de porțelan și flori, presupune o logistică pe măsură. Am dat totul din mână în mână, de la om la om și asta ne-a adus succesul, munca în echipă”, spune bucătarul sibian.

Sute de porții pregătite în plus

Pe lângă cele 20.000 de porții destinate participanților la masa principală, echipa a primit și o provocare suplimentară din partea MAGGI.

„Am primit chiar și o provocare de la Maggi, să gătim extra pentru oamenii care vor încerca și altceva. Deci, pe lângă cele 20k porții, am gătit și câteva sute de alte porții de mâncare”, povestește Alex Basarabă.

La stand, bucătarul sibian a pregătit mai multe preparate: chifteluțe cu dovlecel și feta, servite cu sos de iaurt, hummus românesc, couscous cu vinete coapte și linte scăzută cu porc fraged.

Au apărut și reacții critice pe rețelele sociale

Evenimentul nu a fost primit însă doar cu mesaje de apreciere. După „Masa Care Unește”, pe rețelele sociale au apărut și comentarii critice, unele dintre acestea vizând modul în care participanții au plecat de la eveniment cu produse sau obiecte de pe mese.

Unul dintre mesajele publicate online susține: „Ieri, la «Masa umilirii», românii au furat mâncarea cu șacoșile, au furat și farfuriile. Peste 10.000 de copii români suferă de foame în sate”.

Comentariile au generat reacții în mediul online, însă Alex Basarabă oferă o altă perspectivă asupra obiectelor luate de participanți. Potrivit acestuia, produsele de pe mese, inclusiv florile și farfuriile de porțelan, au fost oferite invitaților.

„Este absolut normal ca la o scară de 20.000 de oameni să existe opinii diferite sau neînțelegeri. Însă realitatea este foarte simplă: totul de pe acele mese a fost donat oaspeților noștri, inclusiv florile și farfuriile de porțelan, pe care oamenii le-au putut lua acasă ca amintire”, explică bucătarul.

Masa a fost gratuită, iar participanții au putut dona

Alex Basarabă precizează că oamenii au fost invitați gratuit la masă, iar donațiile au fost făcute voluntar, pentru susținerea proiectului de construire a primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România.

„În ceea ce privește donațiile, trebuie înțeles că noi am invitat la masă absolut gratuit oameni din toate categoriile sociale. În semn de recunoștință pentru masa oferită, fiecare oaspete a avut posibilitatea să doneze, după posibilități, pentru construirea spitalului de psihiatrie pediatrică. Practic, mâncarea s-a transformat direct într-un sprijin pentru o cauză umanitară”, spune Alex.

Evenimentul a avut, astfel, și o componentă caritabilă, pe lângă obiectivul de a stabili un record mondial pentru cea mai lungă masă.

„Cea mai mare bucurie a fost să vedem oamenii împărțind aceeași masă”

Pentru Alex Basarabă, cea mai importantă parte a evenimentului nu a fost însă doar dimensiunea proiectului, ci faptul că mii de oameni au putut lua parte împreună la aceeași experiență.

„Dincolo de recordul mondial, cea mai mare bucurie a fost să vedem oamenii împărțind aceeași masă, aceeași mâncare și luând parte la acest moment istoric. Acum, după ce evenimentul s-a încheiat cu bine, avem în sfârșit timp să ne odihnim și să ne uităm în spate cu mândrie”, spune bucătarul sibian.

Alex Basarabă consideră că, în cazul unui eveniment de o asemenea amploare, diferențele de opinii și situațiile neprevăzute sunt inevitabile, însă munca echipei ar trebui apreciată.

„A fost un eveniment de o anvergură istorică pentru noi, românii. În loc să căutăm reproșuri, ar trebui să învățăm să apreciem mai mult munca titanică din spate și să fim mândri când cineva are inițiativa și curajul să organizeze un astfel de proiect. Când se face un asemenea bine, ar trebui să ne bucure pe toți, nu să ne dezbine.”