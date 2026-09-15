Trei persoane au ajuns în ultimele zile la spital, după ce au fost rănite în accidente produse în județul Sibiu. Din fericire, starea lor este stabilă.

Primul accident s-a produs duminică pe DN7 în Tălmaciu. Un șofer care se deplasa pe direcția Boița-Sibiu a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de poarta unui imobil. În urma impactului, șoferul de 65 de ani, dar și pasagera acestuia, în vârstă de 64 de ani, au fost răniți și au fost transportați la spital.

În urma investigațiilor medicale efectuate în UPU Sibiu, femeia a fost internată pe secția Ortopedie, iar bărbatul în secția Chirurgie 2. Starea lor este stabilă și continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate.

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Cel de-al doilea accident s-a produs luni la intersecția dintre Calea Dumbrăvii și bulevardul General Vasile Milea. Un biciclist în vârstă de 54 de ani, din Șelimbăr, a fost lovit de o mașină condusă de un sibian de 32 de ani. Omul a suferit un traumatism la mână, astfel că a fost dus la UPU. De acolo, el a fost internat pe secția Ortopedie, unde primește tratament de specialitate. Medicii au transmis că starea lui este stabilă.

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