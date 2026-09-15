O tură de bicicletă de aproximativ 60 de kilometri va avea loc în 10 octombrie în Țara Oltului. Participanții vor porni din Avrig și vor trece prin Porumbacu de Sus, Cârțișoara, Cârța și Săcădate, înainte de a reveni la punctul de plecare. Lidia Bădilă, purtătorul de cuvânt al Primăriei Avrig, a oferit detalii despre traseu și despre conceptul evenimentului într-un interviu la Ora de Sibiu.

Tura este organizată în cadrul proiectului SlowDown Interreg Europe, în parteneriat de Consiliul Județean Sibiu, Conservation Carpathia și Primăria Avrig. Numărul maxim de participanți este de 150. Din interviu reiese că traseul va porni din zona Palatului Brukenthal din Avrig și va continua spre Porumbacu de Sus și Pădurea Lița.

La Cârțișoara este prevăzută o oprire la Muzeul Badea Cârțan, iar la Cârța participanții vor ajunge la abația cisterciană. Traseul continuă apoi spre Săcădate și revine la Avrig.

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Ideea nu este însă organizarea unei curse clasice de ciclism.

„Scopul nu este o competiție. Scopul nu este să ne întrecem unii cu alții. Scopul este să descoperim împreună, pe două roți, frumusețile din zonele de la poalele Făgărașilor”, spune Lidia Bădilă.

Participanții nu trebuie să fie sportivi de performanță, accentul fiind pus pe experiență și pe descoperirea zonei.

„Una e să vezi, să descoperi locurile din mașină și alta e să simți locul de pe bicicletă, să simți schimbările de temperatură, să auzi păsările, să auzi susurul râurilor”, explică Bădilă.

Detaliile privind înscrierile urmează să fie anunțate, organizatorii pregătind formularele prin care doritorii vor putea participa la tura din 10 octombrie.