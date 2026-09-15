Pe scurt: Sentinel-3C va furniza date esențiale despre climă, agricultură și dezastre naturale, fiind o resursă gratuită pentru utilizatori din întreaga lume.

Uniunea Europeană a lansat marți, 15 septembrie 2026, un nou satelit dedicat monitorizării Pământului, potrivit Mediafax.

Satelitul Copernicus Sentinel-3C a fost lansat la ora 04:21 de la Centrul Spațial European din Kourou, Guyana Franceză, folosind o rachetă Vega C. La ora 05:33, Sentinel-3C a stabilit primul contact cu Pământul, confirmând funcționarea corectă a sistemelor sale.

Sentinel-3C aparține Uniunii Europene și este gestionat de Comisia Europeană în cadrul programului Copernicus, fiind dezvoltat în cooperare cu Agenția Spațială Europeană (ESA), EUMETSAT și compania Avio. Satelitul va orbita la aproximativ 800 de kilometri deasupra Pământului și va monitoriza o gamă largă de indicatori de mediu, printre care temperatura și nivelul mărilor, curenții oceanici, calitatea apelor de coastă și proliferarea algelor dăunătoare.

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De asemenea, Sentinel-3C va furniza informații despre incendiile de vegetație, secetă, starea vegetației, temperatura suprafeței terestre și valurile de căldură. Regiunile polare vor fi monitorizate pentru a analiza evoluția gheții și efectele schimbărilor climatice. Datele colectate vor putea fi folosite în prognoza meteorologică, agricultură, administrarea resurselor de apă, siguranța maritimă și monitorizarea climei.

Un aspect important al programului Copernicus este accesul liber la date: informațiile furnizate de Sentinel-3C vor fi disponibile gratuit atât pentru utilizatorii publici, cât și pentru cei privați. Aceste date pot ajuta autoritățile să gestioneze dezastrele naturale și să evalueze efectele acestora. Pentru România, datele despre secetă, sănătatea vegetației, incendii și temperaturile suprafeței terestre sunt relevante pentru agricultură, protecția mediului și gestionarea situațiilor de urgență.

Sentinel-3C intră într-o perioadă de testare înainte de a deveni operațional

Sentinel-3C nu va deveni operațional imediat după lansare. Urmează o perioadă de câteva luni în care instrumentele și sistemele sale vor fi testate, calibrate și validate. Ulterior, satelitul va lucra împreună cu ceilalți sateliți Sentinel-3, asigurând continuitatea observațiilor asupra planetei.

Scopul este ca oamenii de știință, instituțiile publice și companiile să aibă acces la serii constante de date pentru a urmări modificările mediului și pentru a reacționa mai eficient la fenomenele extreme.