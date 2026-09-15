Pe scurt: Doar 18 apariții pentru universitățile românești în rankingul Shanghai 2026, cu rezultate slabe față de țările vecine. Matematica domină prezența României în topuri.

Universitățile românești au înregistrat o prezență modestă în ediția din 2026 a clasamentului global Shanghai după domenii de studiu, cu doar 18 apariții în topurile pentru 57 de domenii, fiecare incluzând sute de universități din întreaga lume.

Potrivit Edupedu.ro, rezultatul este cu trei apariții mai bun decât în 2025, dar sub nivelul raportat acum doi ani.

Clasamentul Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2026, publicat marți, 15 septembrie, evidențiază o scădere a performanței instituțiilor românești în domeniile unde erau prezente și în 2025, cu excepția științelor sociale, unde s-au înregistrat ușoare îmbunătățiri. Aceste rankinguri sunt realizate de ShanghaiRanking Consultancy, care publică anual și Academic Ranking of World Universities (ARWU), unde România nu mai figurează din 2023.

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Matematica domină prezența universităților românești în clasamentul Shanghai 2026

Universitățile din România sunt prezente în doar trei domenii din cele opt la categoria Științele Naturii, în două din 25 la Inginerie, în trei din patru la Științele Vieții, în două din șase la Științe Medicale și în două din 14 la Științe Sociale. Cea mai mare concentrare de apariții se regăsește la Matematică, unde șapte instituții românești sunt incluse:

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (locul 101-150)

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (151-200)

Universitatea din București (301-400)

Universitatea din Craiova (301-400)

UNST Politehnica București (401-500)

Universitatea Transilvania din Brașov (401-500)

Universitatea din Oradea (401-500)

Pe lângă Matematică, Universitatea din București apare și la Științele Pământului (401-500), iar Universitatea Babeș-Bolyai la Știința Atmosferei (301-400). În schimb, universitățile românești lipsesc complet din domenii precum Fizică, Chimie, Geografie, Ecologie și Oceanografie.

Prezență redusă în Inginerie, Științele Vieții și Științe Medicale

La categoria Inginerie, România figurează doar la Ingineria și știința materialelor (UNST Politehnica București, 401-500) și Știință și tehnologie alimentară (USAMV Cluj-Napoca, 201-300). În rest, domenii precum Inginerie mecanică, electrică, informatică, civilă sau chimică nu includ nicio universitate românească, spre deosebire de alte țări din regiune, unde prezența este mult mai consistentă.

În Științele Vieții, USAMV Cluj-Napoca apare la Științe agricole (401-500) și Științe veterinare (201-300), iar UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș la Științe biologice umane (401-500). La Științe Medicale, UMF Carol Davila din București este prezentă la Medicină clinică (201-300) și Sănătate publică (401-500). În schimb, lipsesc complet apariții la Stomatologie, Asistență medicală, Tehnologii medicale, Farmacie și științe farmaceutice.

În Științe Sociale, ASE București ocupă locul 101-150 la Economie, iar Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca se află pe poziția 201-300 la Psihologie. Acestea sunt singurele domenii unde universitățile românești au reușit să își îmbunătățească performanța față de 2025.

Topul universităților românești după numărul aparițiilor în rankingul Shanghai 2026 este condus de USAMV Cluj-Napoca (3 apariții), urmată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (3 apariții), Universitatea din București (2 apariții), Politehnica București (2 apariții) și UMF Carol Davila (2 apariții). Alte instituții, precum Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea din Oradea, UMFST George Emil Palade din Tg. Mureș și ASE București, au câte o apariție.

România, mult sub țările vecine la numărul de apariții în rankingul Shanghai 2026

Cu cele 18 apariții, performanța universităților românești este de două ori mai slabă decât cea a Ungariei (37 apariții), de cinci ori mai slabă decât Polonia (97) sau Cehia (93), și sub nivelul Estoniei (20), Sloveniei (24), Croației (22) și Serbiei (19). La nivel global, universitățile din SUA (4.119 apariții), China (4.077) și Marea Britanie (1.536) domină clasamentul. Zhejiang University și National University of Singapore au câte 57 de apariții fiecare, iar Tsinghua University, University of Oxford, Peking University, University of Toronto, Sun Yat-sen University, The University of Queensland și University of Melbourne au câte 52 de apariții.

Clasamentul Shanghai se bazează pe nouă indicatori grupați în cinci categorii, cu accent pe componenta de cercetare. În total, rankingurile includ circa 2.000 de universități din 96 de țări și regiuni.