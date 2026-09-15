Unde merită să-ți cumperi casă lângă Sibiu: prețurile din Șelimbăr, Cristian, Șura Mare și Cisnădie și timpul pierdut în trafic

Cristian, Șura Mică, Șura Mare, Cisnădie, Șelimbăr sau Roșia? Pentru cine lucrează în Sibiu, alegerea unei case nu se mai face doar după preț, ci coontează terenul, distanța până la oraș și, mai ales, cât durează drumul într-o dimineață obișnuită.

Visul casei cu curte, la câțiva kilometri de Sibiu, continuă să-i atragă pe cumpărători, dar diferențele dintre localitățile din jurul orașului sunt importante: în unele zone, pentru 150.000-200.000 de euro poți găsi o casă cu teren generos, în timp ce în altele prețurile sar rapid de 200.000 de euro.

„În momentul de față, zonele limitrofe ale Sibiului sunt foarte căutate datorită prețurilor mai reduse ale imobilelor, comparativ cu cele din oraș. Zona Șelimbărului depășește, de multe ori, ca preț, anumite zone din oraș, fiind populată în mare parte cu construcții noi și moderne. O zonă foarte bună și căutată este Șura Mare, datorită distanței mici față de oraș, însă nu sunt de neglijat nici Cristianul, Cisnădia sau chiar Șura Mică. Sibiul prezintă, în momentul de față, o dezvoltare masivă a zonelor învecinate”, a declarat Silviu Gorun, agent imobiliar la I-Imob și GRN Top Invest.

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Am comparat șase dintre cele mai căutate localități din jurul Sibiului: Cristian, Șura Mică, Șura Mare, Cisnădie, Șelimbăr și Roșia.

1. Cristian – aproape de oraș, dar nu neapărat ieftin

Cristian este una dintre localitățile care au profitat cel mai mult de apropierea de Sibiu și de dezvoltarea rezidențială din ultimii ani.

În anunțurile disponibile în prezent apar case individuale la aproximativ 220.000-250.000 de euro, în funcție de suprafața locuinței, teren, anul construcției și finisaje. Un exemplu recent este o casă individuală de 115 mp, pe teren de 571 mp, listată la 219.900 de euro. Alte proprietăți ajung la 242.000 sau 252.000 de euro.

În Cristian, o casă individuală complet finisată, cu trei camere și un teren de 290 mp, este scoasă la vânzare pentru 209.000 de euro. Prețul solicitat este de aproximativ 1.608 euro/mp, potrivit anunțului imobiliar.

Timp estimat până în centrul Sibiului la 08:00: aproximativ 20-30 de minute, în funcție de punctul de plecare și de traficul de pe DN1 și de la intrarea în oraș.

Cristian are însă și un avantaj important: localitatea este suficient de aproape de Sibiu pentru ca naveta să rămână rezonabilă, inclusiv pentru cei care trebuie să ajungă zilnic în oraș.

2. Șura Mică – mai mult teren pentru aceiași bani

Șura Mică este una dintre variantele interesante pentru cei care vor să coboare bugetul fără să renunțe complet la ideea de casă lângă Sibiu.

Oferta este foarte variată. În anunțurile recente apar, de exemplu, o casă de 125 mp cu teren de 814 mp la 99.900 de euro, dar și construcții moderne de 134 mp la 199.900 de euro sau case de 169 mp la 219.900 de euro.

În Șura Mică o casă individuală cu 4 camere, 2 băi și teren de 486 metri pătrați costă 210.000 de euro. Timpul estimat până în centrul Sibiului la ora 08:00 este de aproximativ 20-30 de minute.

Pentru cine acceptă o casă mai veche și este dispus să investească ulterior în renovare, Șura Mică poate fi una dintre localitățile cu cel mai bun raport între preț și suprafața terenului.

3. Șura Mare – una dintre variantele cu teren mai generos

Șura Mare are un profil diferit față de zonele rezidențiale dezvoltate intens de lângă Sibiu. În ofertele actuale apar case individuale de 150-210 mp cu terenuri de aproximativ 500 mp la circa 140.000 de euro, dar și proprietăți mai noi, de exemplu o casă de 118 mp și 352 mp teren la aproximativ 199.000 de euro.

Există astfel loc pentru cumpărători cu bugete foarte diferite. De exemplu, o casă în Șura Mare cu 4 camere, 3 băi și terasă se vinde cu 155.000 de euro. Casa are o suprafață de 130 de metri pătrați.

Timpul estimat până în centrul Sibiului la 08:00 este de aproximativ 20-30 de minute.

Marele avantaj este că, la anumite proprietăți, terenul este mai generos decât în zonele rezidențiale unde fiecare metru pătrat este deja „vândut” la preț de oraș.

4. Cisnădie – multe case, dar traficul poate schimba calculul

Cisnădia este probabil una dintre cele mai cunoscute alternative la Sibiu pentru cei care vor casă, dar nu vor să plece prea departe de oraș. Oferta este mare, iar prețurile diferă foarte mult în funcție de zonă. Pe piață există atât case mai vechi, cât și construcții noi sau proprietăți din zona Cartierului Arhitecților.

De exemplu o casă în Cisnădie cu suprafața utilă de 95 de metri pătrați, cu 3 camere, 2 băi și terasa se vinde cu 189,900 de euro.

Prețurile la locuințele din Cisnădie sunt între 150.000-260.000+ euro, în funcție de proprietate.

Timpul estimat până în centrul Sibiului la 08:00 este de aproximativ 25-40 de minute.

Aici apare însă unul dintre cele mai importante lucruri pe care cumpărătorii trebuie să le verifice înainte de a semna: nu este suficient să te uiți la distanța în kilometri. O casă care pare „la 10 minute de Sibiu” într-o după-amiază de duminică poate însemna cu totul altceva într-o dimineață de luni.

5. Șelimbăr – cea mai apropiată, dar nu și cea mai ieftină

Șelimbărul este cazul în care apropierea de Sibiu se vede direct în preț. Localitatea s-a transformat într-o extensie rezidențială a orașului, iar oferta de case este numeroasă. În ofertele actuale apar, de exemplu, case individuale de 166 mp la 228.900 de euro și proprietăți de 185 mp la 205.000 de euro.



În Șelimbăr, o casă individuală cu cinci camere, o suprafață utilă de 210 mp și amplasată într-o zonă premium este scoasă la vânzare pentru 525.000 de euro, ceea ce înseamnă un preț de aproximativ 2.500 de euro/mp.

Timp estimat până în centrul Sibiului la 08:00: aproximativ 15-30 de minute, dar cu variații importante în funcție de zona din Șelimbăr și de traficul de la intrarea în Sibiu.

Pe hârtie, Șelimbărul pare alegerea evidentă pentru cine lucrează în oraș. În realitate, avantajul distanței poate fi parțial „mâncat” de aglomerația de dimineață.

De altfel, traficul de la intrarea dinspre Șelimbăr și pe străzile din sudul Sibiului este una dintre zonele urmărite constant de șoferi. În prima zi de școală din acest an, traficul a fost raportat ca fiind inițial fluid, dar a început să se aglomereze pe măsură ce se apropia de zonele intens circulate ale orașului.

6. Roșia – mai ieftin, dar naveta devine parte din preț

Roșia este varianta pentru cei care sunt dispuși să accepte o distanță mai mare pentru a cumpăra o casă la un preț mai accesibil.

Pe piață apar și proprietăți sub pragul de 100.000 de euro. În anunțurile recente consultate apar case în Roșia în zona de aproximativ 75.000-100.000 de euro, dar oferta este mai redusă și mult mai neuniformă decât în Șelimbăr, Cisnădie sau Cristian.

În Roșia, o casă nouă, individuală, cu cinci camere, o suprafață utilă de 135 mp și un teren de 372 mp este scoasă la vânzare pentru 212.000 de euro. Prețul solicitat este de aproximativ 1.570 de euro/mp, proprietatea fiind amplasată într-o zonă considerată bună.

Timp estimat până în centrul Sibiului la 08:00 este de aproximativ 30-45 de minute.