Pe scurt: Reducerea accizei la motorină cu 25% se prelungește până la 30 septembrie, ca răspuns la creșterea cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Ministerul Finanțelor a anunțat că reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard va fi menținută în perioada 16–30 septembrie 2026.

Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 și continuă măsura aplicată în prima jumătate a lunii, potrivit Adevarul.

Reducerea de 25% este echivalentă cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. Astfel, în perioada 16–30 septembrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată în România va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Ministerul Finanțelor a precizat că această decizie are la bază evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Pentru a doua jumătate a lunii septembrie, variația cotațiilor Platts pentru motorină a fost de plus 51,19%, în timp ce prețul mediu la pompă al motorinei standard a crescut cu 27,47%. În baza formulei prevăzute de lege, reducerea accizei a fost menținută la nivelul de 25%.

Mecanismul de ajustare a accizei, introdus prin Legea plafonării carburanților, urmărește să limiteze impactul creșterii costurilor cu carburanții asupra populației și economiei, în special în sectoarele transport și logistică, unde prețul motorinei poate influența costurile de operare și, indirect, prețurile bunurilor de consum.

Ministerul Finanțelor a mai transmis că va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, cu reevaluări la fiecare două săptămâni, conform prevederilor legale.