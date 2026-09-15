Zia, cățelușa mutilată la Vurpăr, are o nouă familie: a fost adoptată în Germania/ foto video

Zia, cățelușa din Vurpăr care a ajuns în grija Asociației Animal Life Sibiu după ce a fost grav rănită în urma unei agresiuni, are parte acum de un nou început. După luni de recuperare, animalul a fost adoptat și a ajuns la o familie din Germania, unde este iubită și răsfățată.

Cățelușa a fost adoptată pe 7 martie 2026, iar reprezentanții Animal Life Sibiu spun că acum se află într-un mediu în care se poate recupera după trauma prin care a trecut.

„Zia a fost adoptată pe 7 martie și a ajuns la o familie din Germania, unde este foarte iubită. După tot ce a trăit, ne bucurăm că acum este în siguranță și că se poate recupera, în sfârșit, după experiența traumatizantă prin care a trecut”, a transmis Maria Cismaru, reprezentanta Animal Life Sibiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Zia, cățelușa mutilată la Vurpăr, are o nouă familie: a fost adoptată în Germania — VIDEO

De la agresiune, la o viață liniștită în Germania

Zia a ajuns în atenția autorităților după ce, la 30 octombrie 2025, un bărbat din Vurpăr a apelat numărul de urgență 112 și a sesizat faptul că doi minori i-ar fi lovit intenționat câinele.

Află mai multe detalii- Doi minori de 12 și 15 ani sunt anchetați pentru mutilarea unei cățelușe în Vurpăr

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde, în curtea unui imobil, au identificat animalul rănit. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Sibiu, câinele ar fi fost lovit cu un obiect de către doi minori, în vârstă de 12 și 15 ani, în urma agresiunii fiindu-i provocate mai multe leziuni.

Zia a rămas fără un ochi și fără un dinte canin și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Cățelușa a fost preluată atunci de Asociația Animal Life Sibiu, la solicitarea Poliției Animalelor, și a intrat în perioada de recuperare.

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▶ Vezi pagina acestui video: Zia, cățelușa mutilată la Vurpăr, are o nouă familie: a fost adoptată în Germania — VIDEO 2

Acum, viața ei este mult mai liniștită. Noua familie spune că Zia s-a bucurat de plimbările lungi și și-a găsit rapid locul preferat din casă.

„Îi plac foarte mult plimbările lungi. Iar după ce obosește, se retrage pe locul ei preferat, canapeaua”, povestesc proprietarii.

Ancheta în cazul agresiunii continuă

În urma incidentului, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au deschis un dosar penal pentru rănirea cu intenție a animalelor. La momentul respectiv, oamenii legii au precizat că efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.

La mai multe luni de la incident, autoritățile transmit faptul cî nu există date noi cu privire la acest caz.

Astfel, deși pentru Zia povestea are acum un final fericit, rămâne întrebarea legată de ceea ce s-a întâmplat în cazul agresiunii și de măsurile care vor fi luate. Un astfel de episod ridică și o altă problemă: dacă cei care au provocat suferința animalului nu sunt trași la răspundere, există temerea că alte animale ar putea deveni victime ale unor comportamente similare.