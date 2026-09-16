Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat de Judecătoria Sibiu la 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare, după ce a găsit un portofel într-un autobuz și a folosit cardul la cumpărături în mall.

Bărbatul a efectuat o serie de 13 cumpărături contactless în mai multe magazine din oraș, cele mai multe în mallul de lângă Gară. Deși păgubitul l-a iertat pentru însușirea bunului găsit, tranzacțiile frauduloase i-au adus o condamnare penală.

Incidentul a avut loc în data de 3 martie 2024. Persoana vătămată și-a pierdut portofelul în care se aflau documente personale, suma de 70 de lei și un card bancar, în timp ce călătorea cu un autobuz de pe linia 10 a companiei Tursib. Potrivit rechizitoriului publicat pe rejust.ro, inculpatul a găsit portofelul, și-a însușit banii cash și cardul, iar restul documentelor le-a abandonat. Ulterior, victima a reușit să își recupereze actele de la angajații unui magazin de pe Calea Gușteriței, unde fuseseră lăsate.

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Țigări, mâncare și haine

Imediat după ce a intrat în posesia cardului, tânărul, de profesie muncitor zilier, a pornit într-o serie de cumpărături, bazându-se pe faptul că tranzacțiile de mică valoare nu necesită introducerea codului PIN. Prejudiciul total s-a ridicat la 754,67 lei.

Inculpatul a achiziționat astfel țigări, produse alimentare și obiecte vestimentare, efectuând în total 13 operațiuni în doar câteva ore.

Păgubitul l-a iertat, dar judecătorii, nu

În fața instanței, inculpatul a recunoscut în totalitate faptele și a cerut judecarea în procedură simplificată. În ceea ce privește infracțiunea de însușire a bunului găsit, procesul penal a fost încetat, deoarece păgubitul a acceptat să se împace cu inculpatul, prejudiciul fiindu-i acoperit între timp de către unitatea bancară.

Totuși, legea nu permite stingerea acțiunii penale prin împăcare și pentru infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Pentru cele 13 tranzacții ilegale, Judecătoria Sibiu l-a condamnat pe tânăr la 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani și 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, pe care le va presta în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu. El a fost obligat și să plătească suma de 754,67 lei către compania de asigurări care a despăgubit banca, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare.

Sentința a fost pronunțată pe 11 septembrie 2026 și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.