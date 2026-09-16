Pe scurt: Un medieșean a ajuns în arest după ce a furat o borsetă cu bani dintr-un autoturism neasigurat, parcat în Sibiu. Polițiștii au acționat rapid și l-au reținut pe suspect.

Un bărbat în vârstă de 46 de ani din Mediaș a fost reținut de polițiștii Biroului Investigații Criminale Sibiu după ce ar fi comis un furt dintr-un autoturism parcat pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Sibiu.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc pe 8 septembrie 2026, în jurul orei 16:00.

Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că bărbatul ar fi profitat de faptul că autoturismul era neasigurat și a sustras o borsetă cu bani aflată în interiorul acestuia. Proprietarul mașinii a sesizat dispariția bunului, iar polițiștii au demarat investigațiile pentru identificarea autorului.

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În urma administrării probatoriului, pe 15 septembrie 2026, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Polițiștii au precizat că, pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

Astfel de cazuri de furt din autoturisme atrag atenția asupra importanței asigurării vehiculelor și a bunurilor personale, mai ales în zonele aglomerate sau expuse riscului de infracțiuni.

Polițiștii recomandă proprietarilor de autoturisme să nu lase obiecte de valoare la vedere și să se asigure că vehiculul este încuiat, chiar și pentru perioade scurte de timp.