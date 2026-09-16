Un accident de circulație s-a produs, miercuri, pe DJ 105G, între localitățile Racovița și Mârșa. O mașină a lovit un cap de pod. Șoferul era beat.

“Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 105G, având direcția de deplasare Mârșa – Racovița, un bărbat, în vârstă de 26 de ani, domiciliat în localitatea Mârșa, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un cap de pod”, explică polițiștii sibieni.

Bărbatul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

“La fața locului echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale unui bărbat care a suferit un traumatism la mâna. Aceasta este transportat la UPU Sibiu conștient.”, spun reprezentații ISU Sibiu.

Testarea alcoolscopică a bărbatului în vârstă de 26 de ani a indicat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

Fără mari probleme de trafic.