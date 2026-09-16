UPDATE, ora 08:51: Potrivit IPJ Sibiu, din primele cercetări rezultă că șoferița, în vârstă de 20 de ani, din Săcădate, nu ar fi acordat prioritate unei femei de 65 de ani, în zona unei treceri de pietoni din Avrig, acroșând-o.

„Femeia a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, precizează IPJ Sibiu.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

O femeie a fost lovită de o mașină, miercuri dimineață, pe strada Samuel Brukenthal din Avrig.

Polițiștii rutieri au intervenit la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, la intervenție au fost mobilizate de urgență un echipaj SMURD și o autospecială de stingere.

Femeia lovită de autoturism a primit îngrijiri medicale la fața locului. Aceasta a suferit un traumatism lombar și un traumatism la nivelul șoldului.

„Un echipaj SMURD și o autospecială de stingere au intervenit de urgență în Avrig pentru a acorda asistență medicală unui pieton lovit de mașină. La fața locului echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale pietonului, este vorba de o femeie care a suferit un traumatism lombar și de șold. Aceasta este transportată la UPU Sibiu, conștientă”, a transmis ISU Sibiu

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Traficul rutier este îngreunat!