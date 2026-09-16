Echipa de Liga 3, ACS Mediaș 2022 mai caută să aducă un vârf de atac, care să aibă un aport important în ofensiva echipei de pe malul Târnavei Mari.

Cu doar 4 goluri marcate în primele trei etape din Liga 3, ACS Mediaș caută să mai completeze lotul cu un vârf de atac, liber de contract. Nu este însă o misiune ușoară de a a găsi jucător pe acest post.

Președintele clubului medieșean, Ionuț Buzean spune care sunt condițiile în care se va face transferul. ”Mai căutăm un vârf de atac, dar vom aduce doar dacă acesta va aduce un plus evident la echipă, nu transferăm doar de drag. Avem un lot bun și echilibrat valoric pentru Liga 3, nu avem câte puncte ne-am dori, dar am avut jocuri foarte dificile” a punctat Ionuț Buzean.

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Echipa medieșeană are stabilitate financiară și banii la zi, dar nu poate ataca promovarea în condițiile actuale. ”Ne-ar dori mai mult sprijin din partea companiilor de stat, Mediașul este un oraș cu potențial economic. De 4 ani nu putem juca pe Stadionul Gaz Metan, cei 400 de copii și juniori îi înghesuim pe alte două stadioane. Fără un buget mai mare și fără stadion, nu putem vorbi de promovare. Dacă companiile de stat nu ajută sportul în țară, de ce să ne mai mirăm că nu avem rezultate la nivelul echipei naționale” a mai spus fostul fundaș al Gazului Metan.