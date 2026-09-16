Pe scurt: Echert demontează mitul economiei „distruse”, prezentând cifre oficiale despre creșterea investițiilor și explozia construcțiilor de locuințe în 2026.

Adrian Echert a reacționat miercuri, 16 septembrie 2026, la discursul tot mai des întâlnit pe rețelele sociale potrivit căruia economia României ar fi „distrusă”, reluând celebra replică „nu mai producem nici măcar scobitori”.

Într-o postare pe Facebook, Echert a analizat datele Institutului Național de Statistică pentru primul semestru al anului și a prezentat o imagine mai nuanțată a situației economice.

Potrivit lui Echert, în primele șase luni din 2026 s-au finalizat 32.000 de locuințe, cu aproape 8.000 mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. „Pentru o economie distrusă, se construiește suspect de mult”, a comentat acesta. El a subliniat că investițiile din economie au crescut cu 12% în termeni reali față de primul semestru din 2025, iar construcțiile noi au înregistrat o creștere de 21%.

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Redăm integral mesajul lui Adrian Echert

“Nu mai producem nici măcar scobitori, a grăit Georgescu, și de atunci jumătate din Facebook repetă că economia e distrusă.

M-am uitat pe cifrele INS pentru primul semestru: 32.000 de locuințe terminate în șase luni, investiții cu 12% mai mari, construcții noi cu 21% în plus. Pentru o economie distrusă, se construiește suspect de mult.

Ca să nu vă vând nici eu povești: PIB-ul a scăzut în primul semestru, industria a scăzut cu aproape 3%, iar asta e o problemă reală. Dar între o economie care stagnează și una distrusă e diferența dintre un om care a slăbit și unul care a murit, iar cine vă spune că a murit ori nu s-a uitat la cifre, ori are nevoie ca voi să nu vă uitați.

Investițiile din economie au crescut în primul semestru cu 12% în termeni reali față de aceeași perioadă din 2025, când premier era Ciolacu, iar în trimestrul II ritmul s-a accelerat, cu construcțiile noi în frunte. Într-o țară în care „nu se mai produce nimic”, cineva cumpără utilaje și ridică hale cu aproape o cincime mai mult decât acum un an.

Partea pe care o simte omul obișnuit e la locuințe. S-au dat în folosință 32.000 în șase luni, cu aproape 8.000 mai multe decât anul trecut, și toată creșterea vine din bani privați, în timp ce locuințele din bani publici au scăzut. Adică nu statul a umflat cifra cu blocuri ANL, ci oamenii și firmele care au pus bani în cărămidă, lucru pe care nu-l face nimeni într-o economie pe care o crede distrusă.

Onestitatea cere și a doua parte: o bucată din saltul investițiilor vine din goana de a termina proiectele PNRR până la 31 august, deci trimestrul III va arăta probabil mai modest. Rămâne însă un lucru pe care nicio goană nu-l explică: cele 8.000 de locuințe private în plus nu au termen PNRR și nu le-a cerut nimeni de la Bruxelles.

Așa că data viitoare când auziți că economia e distrusă, întrebați cine a construit 32.000 de locuințe în șase luni în ea. Nu se pune cărămidă pe cadavru.”