Judecătoria Sibiu a pronunțat sentința în cazul unui tânăr care, în vara anului 2025, a incendiat intenționat un autoturism marca BMW într-o parcare din Cisnădie. Aflat într-o criză psihotică severă, indusă de consumul de substanțe interzise, bărbatul de 27 de ani a distrus complet mașina și a avariat alte două vehicule parcate în apropiere. Instanța a decis condamnarea sa la închisoare cu suspendare, punând un accent deosebit pe necesitatea obligării acestuia la tratament medical psihiatric.

Un act extrem, generat de halucinații și automutilare

Incidentul a avut loc în noaptea de 17 iunie 2025, în jurul orei 02:00, într-o parcare de pe strada Florilor din orașul Cisnădie. Potrivit rechizitoriului, inculpatul, suferind de o „tulburare psihotică indusă de substanțele psihoactive”, a recurs la un gest extrem după ce a încercat să se automutileze.

Bărbatul a spart geamul din dreapta față al unui BMW Seria 1 cu o piatră și a aruncat în interior benzină dintr-o sticlă de plastic. După ce a realizat că nu poate aprinde focul cu o țigară, a urcat în apartamentul său, a luat hârtie igienică și s-a întors la mașină. Aplecat pe geamul spart, a aprins hârtia cu o brichetă, moment în care s-a produs o flamă puternică ce i-a provocat arsuri pe față și pe mâini.

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În urma incendiului, BMW-ul a fost distrus în totalitate, valoarea pagubei ridicându-se la 25.000 de lei. Flăcările au afectat și alte două autoturisme parcate în imediata vecinătate, o Skoda și un Ford, ale căror componente din plastic s-au topit din cauza căldurii degajate.

Mărturii halucinante: „Aud niște voci, am făcut ceva rău”

La aproximativ o oră de la incendierea mașinii, bărbatul a sunat singur la 112 pentru a cere o ambulanță. Apelul său, redat în dosarul publicat pe portalul rejust.ro, este cutremurător: „Aud niște voci în capul meu”, „Sunt bolnav de schizofrenie”, „Aud niște voci, am făcut ceva rău”, a spus tânărul.

La sosirea echipajelor de ambulanță și poliție, tânărul avea arsuri vizibile. Dispozitivele bodycam ale agenților au surprins recunoașterea faptei chiar la fața locului. Inculpatul le-a declarat polițiștilor: „Am dat foc la o mașină, din parcare (…) o mașină gri, a doua mașină din partea dreaptă, cu benzină și cu hârtie… nu știu dacă era hârtie, am luat ceva de jos, un staniol și l-am aruncat în mașină și o luat foc, am spart geamul.”

Acesta le-a explicat polițiștilor și ce l-a împins la acest gest de distrugere: „Mă stresează vocile (…) Mi-am dat în picior și m-o durut prea tare și n-am mai rezistat și m-am enervat și am dat foc la mașină, cu o foarfecă de patru ori.” Ulterior, medicii de la UPU Sibiu i-au tratat nu doar arsurile, ci și rănile din zona coapsei, catalogate drept „tentativă autolitică”.

Pedeapsa și motivarea instanței: accent pe tratament, nu pe încarcerare

În data de 11 septembrie 2026, Judecătoria Sibiu l-a condamnat pe inculpat la 1 an și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. Magistrații au decis suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 3 ani, obligându-l pe tânăr să presteze 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la Prefectura Sibiu sau la Primăria Cisnădie.

În motivarea sentinței, judecătorii au explicat raționamentul din spatele deciziei, ținând cont de afecțiunile psihice și de discernământul diminuat al bărbatului. „Prin acțiunea violentă a inculpatului care, suferind de boli de natură psihică, a incendiat autoturismul persoanei vătămate, prin aruncarea în interiorul acestuia a unei substanţe inflamabile (…) se constată o periculozitate medie; denotă stăpânire de sine redusă. (…) Fapta s-a produs pe fondul stării determinate de bolile de natură psihică de care suferă inculpatul, datorate consumului de substanţe psihoactive, având discernământul diminuat din această cauză”, potrivit rejust.ro.

Instanța a justificat suspendarea pedepsei menționând că „interacțiunea cu mediul penitenciar nu este întotdeauna un mijloc eficient de reeducare, iar executarea pedepsei fără privare de libertate constituie o modalitate de individualizare a executării pedepsei, fiind astfel posibilă o mai bună îndreptare şi reintegrare socială a inculpatului”.

Pe lângă condamnare, judecătorii au luat măsura de siguranță a obligării la tratament medical de specialitate „până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol”.

Pe latură civilă, bărbatul a fost obligat să plătească 2.000 de euro (daune materiale) proprietarului autoturismului BMW, precum și să achite cheltuielile de spitalizare către Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.