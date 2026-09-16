Pe scurt: Autostrada A13 Brașov–Bacău avansează cu peste 23.000 de metri de foraje geotehnice. Traseul și nodurile rutiere au fost discutate cu autoritățile locale.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat că peste 23.650 de metri liniari de foraje geotehnice au fost efectuați pentru studiul de fezabilitate al Autostrăzii A13 Brașov–Bacău.

Potrivit Economica.net, această etapă este esențială pentru stabilirea traseului final și a costului estimat pentru proiectare și execuție.

Marți, 15 septembrie 2026, reprezentanții CNIR au participat la o întâlnire de lucru la sediul Primăriei Oituz, unde au prezentat comunității locale și autorităților din Oituz și Slănic Moldova traseul autostrăzii în zona Oituz (județul Bacău), precum și soluțiile tehnice pentru ca viitoarea infrastructură să afecteze cât mai puțin proprietățile locuitorilor.

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Specialiștii CNIR și proiectantul au detaliat poziționarea nodurilor rutiere care vor deservi localitățile Oituz și Slănic Moldova. Discuțiile au vizat și modalitățile prin care traseul autostrăzii poate fi adaptat pentru a răspunde solicitărilor comunității locale, astfel încât impactul asupra proprietăților private să fie minimizat.

Studiul de fezabilitate, aflat în curs de realizare, a ajuns la 23.650 de metri de foraje, în creștere față de 22.700 de metri la finalul lunii august. Acest studiu geotehnic riguros reprezintă baza pentru proiectarea și execuția viitoarei autostrăzi, fiind considerat de CNIR un fundament solid pentru dezvoltarea proiectului.

Autostrada A13 Brașov–Bacău va avea o lungime totală de 174 de kilometri și va include 15 noduri rutiere. Traseul va asigura conexiunea cu viitoarea Autostrada Sibiu–Făgăraș–Brașov printr-un nod de mare viteză în zona localității Codlea, iar la Răcăciuni, în apropiere de Bacău, se va conecta cu Autostrada Moldovei (A7).

CNIR a stabilit împărțirea Autostrăzii A13 în cinci loturi, fiecare dintre acestea fiind proiectat să poată funcționa independent. Această abordare permite demararea lucrărilor pe tronsoane distincte, în funcție de finalizarea studiilor și de obținerea finanțării necesare pentru fiecare segment.

Proiectul Autostrăzii A13 este considerat unul strategic pentru conectarea regiunilor Transilvania și Moldova, facilitând legătura directă între Brașov și Bacău și asigurând o conexiune rapidă cu rețeaua națională de autostrăzi.