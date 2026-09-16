Pe scurt: Autostrada Brașov–Făgăraș intră în faza de dezbatere publică, cu un buget de peste 9 miliarde de lei și 52 de poduri și viaducte planificate.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a lansat miercuri, 16 septembrie 2026, în dezbatere publică indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada Brașov–Făgăraș, potrivit Economica.net. Proiectul are ca scop crearea unei legături moderne între orașele Brașov și Făgăraș, cu impact direct asupra dezvoltării regionale, fluidizării traficului și creșterii siguranței rutiere.

Autostrada este inclusă în Master Planul General de Transport și este localizată pe rețeaua primară TEN-T Core. Traseul va fi amplasat integral pe teritoriul județului Brașov, afectând atât extravilanul, cât și intravilanul mai multor unități administrativ-teritoriale: Codlea, Dumbrăvița, Șercaia, Șinca și Mândra. Proiectul vizează atât terenuri din domeniul public, cât și privat.

Traseul autostrăzii a fost stabilit după două etape de analiză multicriterială a variantelor posibile. Lungimea totală a Autostrăzii Brașov–Făgăraș va fi de 49,75 kilometri, împărțită în două tronsoane: primul între kilometrii 0+458 și 20+830, iar al doilea între kilometrii 20+830 și 49+286.

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Fiecare tronson va avea o descărcare temporară, constând într-o bretea bidirecțională cu partea carosabilă de 7 metri, acostamente de 1 metru și zonă pentru parapet de 1,7 metri, racordate la drumul național DN 1 prin intermediul unui sens giratoriu. Proiectul prevede și construcția a 52 de poduri, pasaje și viaducte de-a lungul traseului.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, este estimată la 9,35 miliarde de lei, din care 7,9 miliarde de lei sunt alocate pentru construcție și montaj. Durata de execuție a lucrărilor este prevăzută la 36 de luni. Ordonatorul principal de credite este Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, iar beneficiarul proiectului este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Secretarul de stat în Transporturi, Horațiu Cosma, a anunțat încă din iunie 2026 că proiectul a primit aprobarea Ministerului Transporturilor. Contractul pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic a fost semnat în vara anului 2021 cu asocierea Search Corporation – Protelco – Like Consulting – Mega Muhendislik Musavirlik, pentru suma de 18,17 milioane de lei.

Autostrada va traversa localități importante din județul Brașov

Traseul autostrăzii va afecta direct localitățile Codlea, Dumbrăvița, Șercaia, Șinca și Mândra, conectând zonele urbane și rurale din județul Brașov. Proiectul este considerat esențial pentru reducerea timpilor de parcurs între Brașov și Făgăraș, dar și pentru scăderea poluării în zonele tranzitate în prezent de traficul greu.

Autostrada Brașov–Făgăraș va completa rețeaua de infrastructură rutieră din regiune, fiind conectată cu alte proiecte majore, precum Autostrada Sibiu–Făgăraș și viitoarele legături spre Moldova. Amplasarea pe rețeaua TEN-T Core asigură proiectului o importanță strategică la nivel național și european.