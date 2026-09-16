Pe scurt: Senatul SUA a respins proiectul de lege CLARITY, iar piața criptomonedelor a reacționat imediat, Bitcoin scăzând sub 76.000 de dolari.

Bitcoin a scăzut sub pragul de 76.000 de dolari, marcând o pierdere de aproape 4% în ultimele 24 de ore, după ce Senatul Statelor Unite a respins o etapă procedurală esențială pentru proiectul de lege CLARITY, potrivit Mediafax.

Votul de la Washington a pus capăt, cel puțin temporar, negocierilor bipartizane care au durat mai bine de un an și a provocat o scădere rapidă pe piața crypto.

Scăderile nu s-au limitat la Bitcoin. Tokenul HYPE, asociat platformei descentralizate Hyperliquid, a pierdut și el aproximativ 4%. Alte criptomonede importante, precum Ethereum, XRP și Solana, au înregistrat de asemenea scăderi semnificative. Datele de piață arată o reacție directă a investitorilor la eșecul votului, într-un moment în care industria crypto aștepta de mult timp o legislație federală care să reducă incertitudinea privind statutul monedelor digitale.

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Senatul SUA a respins proiectul CLARITY cu 49-50, patru republicani votând împotrivă

Proiectul de lege, cunoscut oficial ca Digital Asset Market Clarity Act, avea nevoie de 60 de voturi pentru a avansa. În votul procedural din Senat, CLARITY Act a primit 49 de voturi pentru și 50 împotrivă. Patru senatori republicani – Jerry Moran, Susan Collins, Josh Hawley și Thom Tillis – s-au alăturat democraților care au votat împotrivă. Senatorul democrat Chris Coons nu a participat la vot. Moțiunea de procedură pentru trecerea la examinarea proiectului a fost astfel respinsă cu 49-50.

Proiectul CLARITY urmărea să stabilească mai clar cine supraveghează diferitele tipuri de active digitale și să împartă responsabilitățile între Securities and Exchange Commission (SEC) și Commodity Futures Trading Commission (CFTC). În prezent, clasificarea multor criptomonede este determinată în mare parte prin acțiuni ale autorităților de reglementare și litigii.

Negocierile pentru proiect au dus la un text de peste 600 de pagini, iar potrivit susținătorilor, peste 120 de solicitări venite din partea democraților au fost incluse în versiunea finală. Printre modificări s-au numărat reguli de etică pentru oficialii federali și prevederi privind conflictele de interese legate de activele crypto.

Reglementarea criptomonedelor rămâne la autoritățile de reglementare federale

Deși proiectul nu a trecut de Senat, piața crypto nu rămâne complet fără reguli. SEC și CFTC lucrează deja la un cadru de reglementare și au început să stabilească împreună categorii pentru diferitele tipuri de tokenuri. Cele două agenții au semnat în martie un acord de cooperare și au emis ulterior o interpretare comună privind clasificarea activelor digitale. SEC pregătește, de asemenea, reguli privind lansarea tokenurilor, custodia și platformele de tranzacționare.

Problema principală rămâne însă instabilitatea acestor reguli, care pot fi modificate de viitoarele administrații americane. Tocmai această lipsă de stabilitate era una dintre problemele pe care CLARITY Act încerca să le rezolve printr-un cadru legislativ stabilit de Congres.

Piața crypto a mai trecut prin episoade de volatilitate, inclusiv în cazul unor proiecte locale, cum ar fi prăbușirea criptomonedei create la Sibiu cu 99,4%.