Deputatul PSD de Sibiu Bogdan Trif a fost prezent, joi, la protestul oierilor din Piața Victoriei și a transmis un mesaj de susținere pentru ciobani, chiar în ziua în care manifestația a degenerat în Capitală, jandarmii fiind nevoiți să intervină cu gaze lacrimogene.

„Sunt din Mărginimea Sibiului și știu cât de grea este viața ciobanilor”

Într-o postare pe Facebook, Bogdan Trif spune că a mers direct în piață și a stat de vorbă cu protestatarii. Parlamentarul își motivează implicarea prin originile sale din Mărginimea Sibiului, zonă unde creșterea oilor este o ocupație tradițională afectată în ultimii ani de mai multe crize.

Trif cere Guvernului „dialog” și „soluții concrete”, nu „povești și promisiuni”, și amintește că oieritul este una dintre cele mai vechi îndeletniciri ale românilor, legată chiar de legenda întemeierii Bucureștiului de către ciobanul Bucur.

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Condamnă tentativele de a împinge protestul spre violență

„Violența nu rezolvă nimic și nu ajută cauza legitimă a ciobanilor.”

Deputatul sibian a observat, în același timp, persoane care „au încercat să agite spiritele” în piață și a disociat ferm de aceste comportamente, într-un context în care bilanțul zilei arată 24 de răniți și 26 de persoane duse la Poliție, potrivit autorităților.

Trif insistă că subiectul „nu este vorba despre partide politice și nici despre cine câștigă electoral din nemulțumirea acestor oameni” și cere tuturor politicienilor, indiferent de culoarea politică, să sprijine oierii.

Ciobani din Sibiu, prezenți la mai multe proteste ale oierilor

Nu este prima dată când oieri din județul Sibiu se deplasează la București pentru a-și susține revendicările — în iulie, aproximativ 100 de oameni din județ participaseră la un protest de amploare prin care cereau Guvernului reluarea exporturilor de animale vii.

Bogdan Trif s-a aflat recent în prim-planul dezbaterilor politice locale, cu alte critici la adresa Guvernului Bolojan.

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