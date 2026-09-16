Pe scurt: Ciobanii din Mărginimea Sibiului și din întreaga țară au nevoie de soluții reale, nu doar promisiuni, transmite PSD Sibiu. Partidul cere dialog și măsuri concrete pentru susținerea acestei îndeletniciri tradiționale.

Organizația PSD Sibiu a transmis miercuri, 16 septembrie 2026, un apel către autorități pentru a acorda sprijin concret ciobanilor din Mărginimea Sibiului și din întreaga țară.

Potrivit comunicatului, reprezentanții PSD Sibiu subliniază că viața ciobanilor este marcată de dificultăți și provocări zilnice, iar aceștia au nevoie de susținere reală din partea Guvernului și a instituțiilor statului.

„Sunt din Mărginimea Sibiului și știu cât de grea este viața ciobanilor și cu câte provocări și piedici se confruntă zi de zi”, se arată în mesajul transmis de PSD Sibiu.

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Reprezentanții organizației afirmă că au discutat direct cu ciobanii din piață, le-au ascultat nemulțumirile și le înțeleg îngrijorările legate de lipsa de sprijin și de dialog cu autoritățile.

PSD Sibiu atrage atenția că oieritul este una dintre cele mai vechi îndeletniciri ale românilor și face parte din istoria și identitatea națională. „Cei care îi desconsideră pe ciobani ar trebui să-și amintească măcar de legenda potrivit căreia chiar Bucureștiul își leagă începuturile de ciobanul Bucur”, se menționează în comunicat.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“Ciobanii României trebuie să fie ascultați, respectați și sprijiniți!

Sunt din Mărginimea Sibiului și știu cât de grea este viața ciobanilor și cu câte provocări și piedici se confruntă zi de zi.

Acești oameni au nevoie de sprijinul Guvernului și al autorităților. Au nevoie de dialog, de oameni care să se aplece cu adevărat asupra problemelor lor și, mai ales, de soluții concrete, nu de povești și promisiuni!

Am fost în piață și am stat de vorbă cu ciobanii. Le-am ascultat nemulțumirile și le înțeleg îngrijorările.

Oieritul este una dintre cele mai vechi îndeletniciri ale românilor și face parte din istoria și identitatea noastră. Iar cei care îi desconsideră pe ciobani ar trebui să-și amintească măcar de legenda potrivit căreia chiar Bucureștiul își leagă începuturile de ciobanul Bucur.

Dacă lăsăm oieritul să dispară, pierdem o parte din identitatea poporului român.

În același timp, am văzut în piață și oameni care au încercat să agite spiritele și să împingă protestul spre violență. Dezavuez categoric asemenea comportamente. Violența nu rezolvă nimic și nu ajută cauza legitimă a ciobanilor.

Aici nu este vorba despre partide politice și nici despre cine câștigă electoral din nemulțumirea acestor oameni.

Este vorba despre oierii României, despre munca lor și despre viitorul unei îndeletniciri care ne definește de generații.

Toți politicienii, indiferent de partid, trebuie să înțeleagă că aici trebuie să ne dăm mâna și să îi sprijinim pe acești făuritori de hrană ai țării noastre.”