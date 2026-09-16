Cât trebuie să doarmă un nou-născut și când apar colicii: răspunsurile unui medic neonatolog din Sibiu

Pe scurt: Somnul, icterul, colicile și suzeta sunt doar câteva dintre dilemele părinților cu bebeluși. Un medic neonatolog din Sibiu oferă răspunsuri clare la cele mai frecvente întrebări.

Dr. Radu Ioana Andrada, medic specialist neonatologie la Secția Clinică Neonatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, a răspuns pe pagina oficială a instituției la cinci dintre cele mai frecvente întrebări pe care le au părinții în primele zile după nașterea copilului, potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Somnul nou-născutului: cât și cum trebuie să doarmă bebelușul în primele săptămâni

Somnul este esențial pentru dezvoltarea creierului nou-născutului, facilitând maturarea neurală și consolidarea memoriei. Dr. Radu Ioana Andrada subliniază că ritmul zi-noapte este slab dezvoltat sau chiar absent la naștere, iar ciclurile de somn sunt fragmentate și variabile. Primele semne ale organizării ritmului circadian apar abia la 10-12 săptămâni de viață.

“În primele patru săptămâni, un nou-născut doarme, în medie, între 16 și 17 ore pe zi, iar la stadiul de sugar, somnul scade la 12-15 ore zilnic. Există o variabilitate individuală mare, între 9 și 20 de ore. Regularitatea somnului se instalează treptat, odată cu maturizarea sistemului somn-veghe și scăderea trezirilor nocturne.”

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Pentru siguranța copilului, medicul recomandă ca bebelușul să fie culcat pe spate, pe o saltea fermă și plană, fără perne sau jucării în pătuț. Temperatura optimă a camerei pe timpul nopții este de 20-21°C, iar încăperea trebuie să fie aerisită, curată și mai întunecată. O rutină de seară ajută la prelungirea intervalelor de somn și la reducerea trezirilor nocturne.

Icterul neonatal, îngrijirea bontului ombilical și colicile: ce trebuie să știe părinții

Icterul neonatal apare la 50-80% dintre nou-născuții la termen și la peste 90% dintre prematuri în prima săptămână de viață. Acesta se manifestă prin colorația galbenă a pielii, sclerelor și mucoaselor, cauzată de acumularea de bilirubină.

Icterul fiziologic debutează de obicei după a doua zi de viață și poate dura până la două săptămâni sau chiar o lună. În această perioadă, copilul poate fi mai somnolent și poate mânca mai puțin, motiv pentru care părinții sunt sfătuiți să trezească bebelușul dacă pauzele dintre mese depășesc patru ore.

Icterul patologic se caracterizează prin niveluri ridicate sau în creștere rapidă ale bilirubinei, persistență mai mare de două săptămâni la nou-născuții la termen și peste trei săptămâni la prematuri. Dacă icterul se asociază cu urini închise la culoare, scaune decolorate, dificultăți de alimentație, erupții cutanate, somnolență excesivă sau stagnare în greutate, este necesar consultul medicului de familie sau pediatru.

“Îngrijirea corectă a bontului ombilical presupune menținerea zonei curate și uscate, pentru a permite căderea naturală a bontului în 1-3 săptămâni de la naștere. Curățarea se face cu apă și săpun, urmată de uscare prin tamponare. Nu este necesară utilizarea dezinfectanților de rutină, decât la nevoie. Marginea scutecului trebuie pliată sub bont pentru a evita iritațiile, iar contactul cu aerul ajută la uscare. Dacă apar secreții gălbui, miros neplăcut, roșeață sau plâns la atingere, părinții trebuie să consulte medicul, aceste semne putând indica o infecție (omfalită).“

Colicile apar de obicei după vârsta de două săptămâni, atingând intensitatea maximă la șase săptămâni. Se manifestă prin perioade de agitație și plâns excesiv, fără cauză aparentă, mai ales spre seară. Colicile durează cel puțin trei ore pe zi, de mai mult de trei ori pe săptămână, timp de peste trei săptămâni. Printre cauze se numără acumularea de gaze sau suprastimularea neurologică. Metodele non-farmacologice de calmare includ ajutarea copilului să eructeze, masajul ușor al stomacului, legănarea, suzeta, muzica liniștitoare sau plimbarea cu mașina. De obicei, colicile se remit după eliminarea gazelor sau a scaunului.

Utilizarea suzetei la nou-născuți: beneficii și riscuri

Siguranța suzetei pentru nou-născuți depinde de momentul introducerii și de modul de utilizare. La prematuri, suzeta poate ajuta la tranziția mai rapidă la alimentația orală și la externarea mai devreme. Totuși, la sugarii alimentați la sân, introducerea suzetei prea devreme poate interfera cu tehnica de supt și cu stimularea lactației.

Printre beneficiile demonstrate se numără reducerea riscului de Sindrom al morții subite a sugarului (SIDS) atunci când suzeta este oferită la somn și calmarea durerii la proceduri minore. Riscurile cresc în cazul utilizării prelungite sau foarte frecvente. Specialiștii recomandă amânarea introducerii suzetei până când alăptarea este bine stabilită și limitarea folosirii acesteia pe termen lung.

Pentru părinții care trec prin primele zile cu bebelușul, răspunsurile medicului neonatolog pot aduce claritate și liniște. Pentru alte povești despre primele zile cu un copil, puteți citi și articolul Lady Gaga, mamă pentru prima dată la 40 de ani. Primele imagini cu artista și bebelușul.