Ce spun directorii de școli din Sibiu despre cutiile în care elevii pot reclama violența: „Putem afla lucruri care altfel nu ar ajunge la noi”

Școlile din județul Sibiu trebuie să respecte, și în anul școlar 2026-2027, o serie de reguli privind prevenirea și gestionarea cazurilor de violență. Inspectoratul Școlar Județean Sibiu le-a transmis directorilor prevederile care trebuie aplicate în unitățile de învățământ (detalii aici), inclusiv obligația de a înregistra fiecare caz, de a-l raporta inspectoratului în maximum cinci zile și de a pune la dispoziția elevilor metode confidențiale de sesizare.

În unele școli din Sibiu, astfel de mecanisme sunt deja folosite, însă directorii spun că până acum nu au primit sesizări prin intermediul cutiilor special amenajate.

„Putem afla și lucruri care altfel nu ar ajunge la cunoștința noastră”

La Colegiul Tehnic Energetic din Sibiu există deja cutii pentru sesizări și proceduri pentru raportarea situațiilor de violență. Directorul unității, prof. Volosciuc Sorin Dan, consideră că existența unor astfel de mecanisme este importantă.

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Colegiul Tehnic Energetic

„Este o inițiativă bună. Noi avem deja cutii pentru sesizări și proceduri în acest sens. Este important să existe astfel de posibilități, pentru că, în acest fel, putem afla și lucruri care altfel poate nu ar ajunge la cunoștința noastră”, a declarat directorul Colegiului Tehnic Energetic din Sibiu.

La „Axente Sever”, regulile au fost implementate de anul trecut

La Liceul Teoretic „Axente Sever”, regulile privind sesizarea confidențială au fost implementate încă de anul trecut. Directoarea prof. Agîrbiceanu Ana-Maria spune însă că, până acum, cutia de sesizări nu a fost folosită.

„Noi am implementat aceste reguli încă de anul trecut. Nu pot spune că este o schimbare pentru noi, pentru că până acum nu am găsit sesizări în cutie. În ultima perioadă, nici conflicte nu au fost”, a spus directoarea Liceului Teoretic „Axente Sever”.

„Orice sesizare este citită și luată în considerare”

Și la Școala Gimnazială Nr. 12 din Sibiu există un astfel de mecanism. Directoarea Stancu Cătălina spune că elevii au posibilitatea de a sesiza problemele, iar orice informație ajunsă la conducerea școlii este analizată.

„Din punctul meu de vedere, este un lucru foarte bun. Nu putem îngrădi dreptul nimănui de a sesiza o situație. Avem această cutie, iar orice sesizare este citită și luată în considerare. Este foarte important să aflăm despre o problemă, indiferent prin ce modalitate ajunge la noi”, a declarat directoarea Școlii Gimnaziale Nr. 12.

„Copiii nu sunt reticenți să scrie în cutie”

Directoarea spune că elevii nu sunt reticenți în a folosi cutia de sesizări și că, în unitatea de învățământ, comunicarea cu aceștia este una deschisă.

„Copiii nu sunt reticenți să scrie în cutie. Comunicarea la noi este foarte deschisă. Suntem cu elevii, pentru elevi, iar ei sunt prioritari. Vin cu zâmbetul pe buze, iar atunci când au probleme, cel puțin cu mine, au o comunicare foarte deschisă. De multe ori, este chiar mai deschisă decât cea pe care o au cu părinții”, a mai spus Stancu Cătălina.

Aceasta consideră că existența unor proceduri clare este importantă și pentru conducerea școlii.

„Directorul unei școli este foarte ocupat și tocmai de aceea trebuie să avem proceduri clare și să le respectăm cu strictețe. Important este ca orice problemă să ajungă la noi și să putem interveni”, a explicat directoarea.

Catalog electronic, notificări pentru părinți și supraveghere video

La Școala Gimnazială Nr. 12, mecanismele de siguranță sunt completate de monitorizarea activității școlare, comunicarea digitală cu părinții și supravegherea video.

„Toată activitatea este monitorizată. Avem catalog electronic, iar părinții primesc imediat notificări atunci când apare o situație sau o suspiciune. De asemenea, clădirile sunt supravegheate video, iar accesul este controlat. Consider că nivelul de siguranță în școală este unul ridicat”, a precizat Stancu Cătălina.

Potrivit adresei transmise de ISJ Sibiu, fiecare situație de violență raportată într-o școală trebuie consemnată într-un registru special. Sunt trecute inclusiv data și ora la care părinții sau reprezentanții legali au fost informați, precum și data la care cazul este închis.

Pentru fiecare incident trebuie completată și fișa de management a cazului, iar aceasta trebuie transmisă Inspectoratului Școlar Județean Sibiu în maximum cinci zile.

„Transmiterea la I.S.J. în maxim 5 zile a Anexei 4 din Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului școlii, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar, aprobată prin Ordinul M.E 6235/2023”, se arată în adresa transmisă directorilor.

Școala trebuie să ofere o metodă de sesizare confidențială

O altă cerință este ca fiecare unitate de învățământ să aibă o metodă prin care elevii să poată sesiza, în mod confidențial, suspiciunile și cazurile de violență.

Printre variantele prevăzute se numără o cutie de sesizări, un formular electronic sau o adresă de e-mail dedicată.

Procedura de sesizare a suspiciunilor și faptelor de violență trebuie aprobată în Consiliul de Administrație și afișată într-un loc vizibil la intrarea în școală. Regulamentul de ordine interioară trebuie să includă atât această procedură, cât și metoda de sesizare confidențială.

Regulamentul de ordine interioară trebuie, de asemenea, să fie făcut public prin intermediul site-ului propriu al unității de învățământ și prin celelalte forme de comunicare publică ale școlii.

Documentul prevede că procedura de sesizare a suspiciunilor și faptelor de violență „se aprobă în C.A. și se afișează la loc vizibil la intrarea în unitate”.

Fiecare incident trebuie analizat după închiderea cazului

În funcție de situație, școala trebuie să informeze autoritățile competente pentru intervenția multidisciplinară. Printre instituțiile menționate în document se află ISJ, CJRAE, IPJ – Biroul Siguranță Școlară și DGASPC.

Pentru fiecare incident trebuie realizată și o analiză post-cauzală, astfel încât școala să poată stabili măsuri pentru prevenirea unor situații similare.

În gestionarea cazurilor, școlile trebuie să asigure măsuri de sprijin pentru victimă sau victime și măsuri de sprijin și sancțiuni pentru autor sau autori.

Acestea trebuie adaptate gravității incidentului, cauzelor și efectelor posibile ale situației de violență, dar și nevoilor educaționale, sociale, psihologice și fizice ale persoanelor implicate.

Printre măsurile prevăzute se numără consilierea școlară și terapia psihologică la nivelul unității de învățământ.

Elevii care perturbă ora pot fi mutați într-un spațiu supravegheat video

Regulile prevăd și măsuri pentru situațiile în care un elev perturbă desfășurarea orei.

Cadrul didactic poate decide ca elevul să își desfășoare activitatea în școală, în timpul respectivei ore, sub supravegherea obligatorie a unui cadru didactic sau auxiliar, într-un spațiu supravegheat video, destinat unor activități precum lectura suplimentară sau completarea unor fișe de lucru.

Părintele sau reprezentantul legal trebuie informat în scris ori prin mijloace electronice.

În cazul elevilor cu cerințe educaționale speciale, aceștia sunt preluați pentru activități cu personal specializat.

Directorul unității de învățământ trebuie să transmită către DGASPC, o dată la trei luni, situația cazurilor ușoare de violență între copii produse în spațiul școlar, folosind fișa de înregistrare a cazurilor de violență.

Fiecare unitate de învățământ trebuie să aibă, de asemenea, un Registru special de evidență a activităților punctuale desfășurate pentru siguranța școlară și un grup de acțiune pentru prevenirea și combaterea violenței și creșterea siguranței în unitatea de învățământ.

Violența și consumul de droguri, teme pentru „Școala Altfel”

În școli trebuie desfășurate programe, proiecte și campanii de prevenire a traficului de persoane și a violenței în mediul școlar, dar și de prevenire a consumului de droguri, alcool și tutun.

Documentul transmis directorilor prevede și introducerea, în cadrul orelor de curs obligatorii, a unor lecții de educație pentru sănătate privind un stil de viață sănătos, fără consum de droguri, alcool și tutun.

De asemenea, la ore trebuie abordate teme juridice prin care elevii să conștientizeze drepturile, obligațiile și consecințele faptelor ilegale.

Tema „Prevenirea și reducerea faptelor de violență, respectiv a consumului de droguri, alcool și tutun” trebuie inclusă și în programul „Școala Altfel”.