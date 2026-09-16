Pe scurt: Un localnic din Șura Mică a ajuns în Penitenciarul Aiud după ce a fost condamnat pentru infracțiuni rutiere. Polițiștii l-au găsit chiar în ziua emiterii mandatului.

Un bărbat în vârstă de 42 de ani din Șura Mică a fost identificat de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului pe raza localității sale, marți, 15 septembrie 2026.

Potrivit IPJ Sibiu, acțiunea a avut loc în aceeași zi în care Judecătoria Sibiu a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pe numele acestuia.

Bărbatul a fost condamnat la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

După identificare, polițiștii l-au reținut și l-au condus la Penitenciarul Aiud, unde acesta urmează să își execute pedeapsa.