Pe scurt:
Un localnic din Șura Mică a ajuns în Penitenciarul Aiud după ce a fost condamnat pentru infracțiuni rutiere. Polițiștii l-au găsit chiar în ziua emiterii mandatului.
Un bărbat în vârstă de 42 de ani din Șura Mică a fost identificat de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului pe raza localității sale, marți, 15 septembrie 2026.
Potrivit IPJ Sibiu, acțiunea a avut loc în aceeași zi în care Judecătoria Sibiu a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pe numele acestuia.
Bărbatul a fost condamnat la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier.
După identificare, polițiștii l-au reținut și l-au condus la Penitenciarul Aiud, unde acesta urmează să își execute pedeapsa.
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