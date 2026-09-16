Pe scurt: Crosul Copiilor Sibiu aduce în 2026 o ediție cu premii atractive, o tragere la sorți și o cursă specială pentru părinți. Participarea este deschisă copiilor între 5 și 12 ani, iar înscrierile la cursa părinților sunt limitate.

Crosul Copiilor Sibiu va avea loc pe 27 septembrie 2026, oferind o nouă ocazie pentru copiii cu vârste între 5 și 12 ani să se bucure de mișcare, competiție și distracție.

Potrivit organizatorilor, evenimentul va transforma o dimineață obișnuită într-o experiență plină de energie, cu premii și activități pentru întreaga familie.

Copiii care vor urca pe podium, ocupând locurile 1, 2 și 3 la fiecare categorie, vor primi diplome, medalii și tricouri. În plus, fiecare participant va fi răsplătit cu o medalie de participare, ca recunoaștere pentru efortul și ambiția de care au dat dovadă pe parcursul concursului.

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Toți copiii înscriși vor participa automat la o tragere la sorți, unde pot câștiga unul dintre cele patru premii constând în excursii pentru câte șase persoane la Parcul de distracții „Povestea Calendarului”.

Cursa Părinților aduce o provocare nouă și premii dedicate adulților

Organizatorii au introdus în acest an Cursa Părinților, o probă de 2 kilometri destinată adulților care doresc să se implice activ și să își susțină copiii. Numărul de locuri este limitat la 100, iar înscrierile se fac în ordinea solicitărilor.

La fel ca în cazul copiilor, primii trei clasați la masculin și feminin vor fi premiați cu diplome, medalii și tricouri. Participanții la Cursa Părinților vor beneficia și de o tragere la sorți.

Crosul Copiilor Sibiu promite o atmosferă de sărbătoare, cu premii atractive și activități pentru toate vârstele.