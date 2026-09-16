Pe scurt: Școlile din Sibiu sunt obligate să raporteze rapid cazurile de violență și să ofere elevilor posibilitatea de a semnala abuzuri în mod confidențial. Noile reguli vizează și măsuri de sprijin pentru victime și sancțiuni pentru agresori.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a transmis directorilor de școli o adresă cu reguli detaliate privind gestionarea cazurilor de violență pentru anul școlar 2026-2027.

Potrivit Edupedu.ro, fiecare incident de violență raportat într-o școală trebuie consemnat într-un registru special, unde se notează inclusiv data și ora informării părinților, precum și data închiderii cazului. Pentru fiecare situație, școala trebuie să completeze o fișă de management a cazului.

Fiecare caz de violență trebuie raportat la inspectorat în maximum 5 zile

Inspectoratul solicită ca fișa de management a fiecărui caz de violență să fie transmisă la ISJ în cel mult 5 zile de la constatare. Acest lucru este prevăzut în Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra elevilor și personalului școlii, aprobată prin Ordinul M.E. 6235/2023.

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În funcție de gravitatea situației, școala trebuie să informeze autoritățile competente, precum CJRAE, IPJ (Biroul Siguranță Școlară) sau DGASPC, pentru intervenții multidisciplinare.

De asemenea, pentru fiecare incident, școlile trebuie să întocmească rapoarte de analiză post-cauzală și să stabilească direcții de acțiune pentru prevenirea unor incidente similare. Toate aceste măsuri sunt menite să asigure o gestionare transparentă și eficientă a cazurilor de violență în mediul școlar.

Regulamentul de ordine interioară al fiecărei școli trebuie să prevadă atât procedura de sesizare a faptelor de violență, cât și o metodă confidențială prin care elevii pot raporta abuzurile.

Aceste metode pot include o cutie de sesizări, un formular electronic sau o adresă de e-mail dedicată, conform OME 4200/2025. Procedura de sesizare trebuie aprobată în Consiliul de Administrație și afișată la loc vizibil la intrarea în unitate.

Regulamentul trebuie publicat pe site-ul școlii și comunicat autorităților responsabile pentru siguranța în unitățile de învățământ. Astfel, elevii au la dispoziție instrumente concrete pentru a semnala orice suspiciune sau faptă de violență, fără teama de represalii.

În contextul creșterii numărului de incidente, precum cazul de la Școala 21 din Sibiu, aceste măsuri devin esențiale pentru protejarea elevilor.

Măsuri de sprijin pentru victime și sancțiuni pentru agresori

Școlile sunt obligate să aplice măsuri de sprijin pentru victime, precum consiliere școlară și terapie psihologică, dar și sancțiuni pentru autorii violenței, adaptate gravității cazului și nevoilor celor implicați.

Pentru elevii care perturbă ora, cadrul didactic poate decide ca aceștia să desfășoare activități într-un spațiu supravegheat video, sub supravegherea unui cadru didactic sau auxiliar.

Părinții sunt informați în scris sau prin mijloace electronice despre această măsură. Prin excepție, elevii cu cerințe educaționale speciale sunt preluați de personal specializat.

Directorii unităților de învățământ trebuie să transmită la DGASPC, o dată la trei luni, o situație cu cazurile ușoare de violență între copii, folosind fișa de înregistrare a cazurilor. Fiecare școală trebuie să aibă un registru special pentru evidența activităților pe linia siguranței școlare și un grup de acțiune pentru prevenirea și combaterea violenței.

Prevenirea violenței și a consumului de droguri, inclusă în programul „Școala Altfel”

Inspectoratul Școlar Sibiu cere ca în fiecare unitate de învățământ să fie derulate programe de prevenire a traficului de persoane, a violenței și a consumului de droguri. Acestea trebuie să fie incluse atât în activitățile curente, cât și în programul „Școala Altfel”.

De asemenea, în cadrul orelor de curs obligatorii, elevii vor primi lecții de educație pentru sănătate și vor fi abordate teme juridice pentru conștientizarea drepturilor, obligațiilor și consecințelor faptelor ilegale.