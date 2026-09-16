Pe scurt: Un dosar de peste o mie de pagini, scris în trei limbi, documentează lupta de secole a rășinărenilor pentru drepturile lor. Povestea procesului și a oamenilor care au apărat satul ajunge acum în atenția publicului.

Un proces istoric care a durat mai bine de o jumătate de secol a marcat relația dintre Rășinari și Sibiul medieval. Potrivit unei postări publicate de Daniela Cîmpean, dosarul procesului început în 1735, care conține 1.318 pagini scrise de mână în latină, maghiară și germană, este în prezent studiat de Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române. Despre acest dosar a scris inclusiv istoricul Nicolae Iorga. Sursa relatează că documentul face trimitere la disputa pe care rășinărenii au avut-o cu magistratul Sibiului timp de 51 de ani.

Casa cu pereți albaștri și ferestre spre strada ce urcă dinspre biserica „Sfânta Paraschiva” adăpostește astăzi o colecție impresionantă de obiecte bisericești, mărturie a trecutului local. Printre exponate se află prima Biblie cu imagini editată de Andrei Șaguna, un candelabru bisericesc donat de acesta, dar și o icoană care a aparținut filosofului Emil Cioran. Părintele Nicolae Jianu, cel care a transformat fosta reședință episcopală în muzeu, arată cu mândrie dosarul procesului cu Magistratul Sibiului, expus sub sticlă.

Scrisul de mână din dosar este îngrijit, iar cauza a durat peste 50 de ani

Scrisul de mână din dosar este îngrijit, iar cauza a durat peste 50 de ani. Părintele Jianu povestește că Rășinariul a fost sat liber, cu pământuri donate de voievodul Radu Vodă Negru în 1383 către biserica „Sfânta Paraschiva”. În 1488, regele Matia Corvin a emis „Cartea Ocolniță”, care stabilea hotarele satului. Totuși, potrivit părintelui, aceste documente nu au contat pentru sașii din Sibiu, care au început să perceapă taxe și zile de muncă sătenilor, le-au luat terenuri, păduri și munți, și au transformat singura școală din sat în crâșmă.

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Procesul a fost complicat, cu acuzații de fals din ambele părți. Rășinărenilor li s-a contestat autenticitatea actului de danie al lui Radu Vodă Negru și a „Cărții Ocolniță”, în timp ce Sibiul a prezentat un document atribuit aceluiași rege, datat 1476, care ar fi acordat drepturi asupra satului Rășinari. Pierderile rășinărenilor sunt menționate și în monografiile preotului Victor Păcală și ale lui Constantin Popa. Cei 17 munți pierduți, printre care Cânaia, Rozdești și Șerbănei, au ajuns la sibieni, iar alții, precum Cindrel și Oncești, la sașii din Cristian.

Sentința finală a venit pe 5 februarie 1784, când Guberniul transilvan a emis „Deliberatum”, întărit în 1786 de Preaînalta Curte de Revizie de la Viena, dând definitiv câștig de cauză rășinărenilor. Împăratul Iosif al II-lea a acordat satului statutul de „sat liber crăiesc”. Totuși, părintele Jianu subliniază că rășinărenii nu și-au primit toate terenurile înapoi. Bătrânii satului spun că, odinioară, rășinărenii aveau teren până la Farmacia 24 din Sibiu, la Poarta Cisnădiei.

Părintele Nicolae Jianu, care slujește de o jumătate de secol în Rășinari, păstrează cu mândrie aceste mărturii ale trecutului. El amintește că, după câștigarea procesului, sătenii au înălțat turnul bisericii cu câțiva metri, în semn de recunoștință. Astăzi, părintele este martor al vremurilor moderne, conștient de rădăcinile unui sat mândru din județul Sibiu, cu oameni și locuri de poveste.