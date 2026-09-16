Pe scurt: Transporturi agabaritice de peste 120 de tone vor traversa România, cu restricții și escortă specială. Vezi traseul și condițiile de circulație.

Două transporturi agabaritice vor traversa România pe traseul Nădlac II – Tulcea în perioada 16 septembrie – 25 septembrie 2026, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Vehiculele implicate transportă echipament industrial și au dimensiuni considerabile: lățimea maximă este de 4,50 metri, masa totală ajunge la 124 de tone, lungimea este de 32 de metri, iar înălțimea de 4,85 metri.

Traseul detaliat al transporturilor include: Nădlac II PTA – A1 – DN7G – DN7 – Ilia – A1 – Sibiu – DN1 – Făgăraș – DN1 – DN1S – Hoghiz – DN13 – Centura Brașov – DN1A – Centura Săcele – DN1A – Cheia – DN1A – Blejoi – DN1B – DN1 – A3 – DN Centura București – A2 – Drajna Nouă – DN21 – Slobozia – DN2A – Țăndărei – Hârșova – DN22A – Cataloi – DN22 – DN22G – DN22 – Tulcea.

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Poliția rutieră stabilește etapele și asigură însoțirea transporturilor agabaritice

Etapele de desfășurare ale acestor transporturi cu depășiri sunt stabilite de poliția rutieră, care va asigura și însoțirea vehiculelor pe tot parcursul traseului. Viteza de deplasare va fi adaptată în funcție de condițiile de trafic, iar conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, viteza maximă permisă pentru astfel de vehicule este de 70 km/h.

Transporturile nu vor avea loc pe sectoarele de drum sau în perioadele în care sunt semnalate fenomene meteorologice periculoase, respectiv atunci când sunt emise coduri galben, portocaliu sau roșu pentru vreme severă.

Șoferii și participanții la trafic pot obține informații suplimentare privind starea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi la Dispeceratul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360 sau accesând secțiunea „Situația Drumurilor Naționale” de pe site-ul oficial CNAIR. De asemenea, actualizări sunt disponibile și pe pagina de Facebook a companiei.

Transporturi agabaritice similare au traversat recent zona Sibiului, după cum a fost relatat în articolul Patru transporturi agabaritice circulă și prin Sibiu: au câte 116 tone și aproape 50 de metri lungime.