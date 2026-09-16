Pe scurt: Căsătoriile forțate vor fi sancționate penal în România, cu pedepse ce pot ajunge la șapte ani de închisoare. Legea a fost votată cu o largă majoritate în Parlament.

Căsătoriile forțate și conviețuirile impuse între minori vor fi pedepsite penal în România, după ce Parlamentul a adoptat miercuri, 16 septembrie 2026, o lege care prevede înăsprirea sancțiunilor pentru astfel de fapte.

Potrivit Mediafax, proiectul a fost inițiat de mai mulți deputați din fosta coaliție și din opoziție, iar votul a trecut cu o majoritate semnificativă: 180 de parlamentari au votat pentru, 61 împotrivă, 15 s-au abținut și un parlamentar nu a votat.

Legea prevede că orice persoană care impune, fără consimțământul celor implicați, o căsătorie sau o conviețuire asemănătoare căsătoriei va fi pedepsită cu închisoare de până la șapte ani. Aceleași sancțiuni se aplică și celor care obligă persoane cu vârsta de peste 16 ani să intre într-o astfel de relație.

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Pedepse diferențiate în funcție de vârsta victimelor și circumstanțele agravante

Pentru faptele comise asupra tinerilor cu vârsta sub 16 ani, pedeapsa prevăzută de lege este între doi și șapte ani de închisoare. În cazul victimelor cu vârsta de peste 16 ani, pedeapsa este cuprinsă între unu și cinci ani de detenție. De asemenea, legea permite eliminarea unor drepturi de care beneficiază persoanele condamnate pentru aceste infracțiuni.

Pedepsele pot fi majorate dacă victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului. Sancțiunile cresc și dacă făptuitorul folosește o armă, un obiect, un dispozitiv, o substanță sau un animal care pot pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea corporală a victimei.

Inițiatorii legii spun că libertatea nu se negociază

În timpul dezbaterilor din Parlament, Diana Buzoianu, unul dintre inițiatorii proiectului, a declarat:

„Nicio fată și niciun băiat nu pot fi proprietatea familiei și nu pot fi constrânși la o căsătorie pe care nu o vor. Ceea ce am votat astăzi în Parlament este, practic, că libertatea nu se negociază, un principiu care ar fi trebuit de mult timp să fie lege. Am inițiat acest proiect pentru că prea multe fete și prea multe femei sunt forțate să intre într-o căsătorie sau într-o relație asemănătoare căsătoriei. Niciun stat nu poate să întoarcă ochii de la un astfel de fenomen infracțional. Astăzi, am transmis un mesaj fiecărei victime a căsătoriilor forțate, și anume că statul român o vede și se luptă pentru drepturile ei.”

Legea vine în contextul unor dezbateri publice intense privind protecția minorilor și a victimelor abuzurilor familiale.