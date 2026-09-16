Pe scurt: Inspecțiile pentru definitivat și gradele didactice pot avea loc online sau cu prezență fizică, în funcție de decizia instituțiilor și situațiile specifice.

Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare, prin adresa nr. 30.303 din 11 septembrie 2026, precizări privind organizarea inspecțiilor școlare pentru anul școlar 2026-2027.

Potrivit Edupedu.ro, documentul vizează inspecțiile pentru gradele didactice, definitivat, precum și inspecțiile la clasă pentru ocuparea posturilor în cadrul etapelor de mobilitate a personalului didactic.

Ministerul precizează că, în anul școlar 2026-2027, se aplică prevederile Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare. Inspecțiile școlare se vor desfășura după procedurile din anii trecuți, fără modificări majore în organizare.

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Potrivit documentului, inspecția specială la clasă și susținerea lucrării metodico-științifice pentru obținerea sau echivalarea gradului didactic I pot avea loc atât online, cât și cu prezență fizică. Decizia privind modalitatea de desfășurare aparține senatului universitar al instituției de învățământ sau consiliului de administrație al centrului de perfecționare, cu acordul candidatului și al membrilor comisiei de examen.

În cazul în care inspecția specială se desfășoară online, trebuie parcurse mai multe etape: cadrul didactic inspectat și elevii participă la cursuri în unitatea de învățământ, iar secretariatul centrului de perfecționare transmite inspectoratului școlar data și ora susținerii, precum și datele de contact ale membrilor comisiei. Directorul unității de învățământ transmite, cu trei zile înainte de inspecție, toate informațiile necesare pentru accesul la platforma informatică folosită, inclusiv linkul de conectare, către inspectorul școlar și membrii comisiei, cu solicitarea confirmării de primire.

Ministerul Educației precizează că inspecțiile de specialitate din cadrul examenului pentru definitivare în învățământ, inspecțiile speciale pentru gradul didactic II și inspecțiile școlare curente pentru gradele I și II pot fi organizate și online, la decizia inspectoratelor școlare.

Această decizie trebuie să fie fundamentată pe analiza situațiilor specifice din unitățile de învățământ, cum ar fi condițiile epidemiologice sau reabilitarea spațiilor școlare, cu respectarea prevederilor metodologice ale examenelor naționale.

Inspecțiile de specialitate pentru educator sau profesor pentru educație timpurie, în cadrul examenului de definitivare, se vor realiza la patru activități didactice diferite, acoperind activități tematice, jocuri și activități alese, precum și rutine și tranziții.

În ceea ce privește inspecția la clasă pentru ocuparea posturilor didactice în cadrul etapelor de mobilitate, aceasta se efectuează conform metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Aceste precizări vin în contextul în care, în sesiunea precedentă, aproape 70% dintre candidații din Sibiu au promovat examenul de definitivat, potrivit rezultatelor publicate anterior.