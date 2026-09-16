Pe scurt: ISJ Sibiu a intervenit la Școala Regina Maria după sesizări privind repartizarea elevilor. Inspectoratul detaliază responsabilitățile și măsurile luate.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a transmis miercuri, 16 septembrie 2026, o precizare publică privind procedura de repartizare a elevilor la Școala Gimnazială „Regina Maria” din Sibiu, în contextul sesizărilor apărute în ultimele zile.

Potrivit instituției, operațiunile concrete de distribuire a elevilor în clase sunt realizate la nivelul fiecărei școli, de către Comisia de înscriere și distribuire aleatorie, conform OME nr. 3.945/2024.

Inspectoratul a explicat că componența claselor este înaintată Consiliului de administrație al școlii, care o analizează și o aprobă, iar listele finale sunt semnate de director. Ordinul menționat nu prevede ca inspectoratul școlar să aibă o etapă de verificare și validare prealabilă a componenței nominale a fiecărei clase din fiecare unitate de învățământ.

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Redăm integral comunicatul de presă al ISJ Sibiu

“În legătură cu informațiile apărute în spațiul public, privind repartizarea elevilor în formațiunile de studiu de la Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu face următoarele precizări:

Potrivit OME nr. 3.945/2024, operațiunile concrete de distribuire a elevilor în formațiunile de studiu se realizează la nivelul unității de învățământ, de către Comisia de înscriere și distribuire aleatorie. Componența claselor rezultată este înaintată Consiliului de administrație al școlii, care o analizează și o aprobă, iar listele finale sunt semnate de director.

Ordinul nr. 3.945/2024 nu stabilește în sarcina inspectoratului școlar o etapă de verificare și validare prealabilă a componenței nominale a fiecărei clase din fiecare unitate de învățământ.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a asigurat componenta de prevenție și de consiliere a directorilor. În cadrul instruirilor specifice organizate cu directorii unităților de învățământ au fost prezentate și explicate obligațiile privind elaborarea procedurii proprii, constituirea comisiei și aplicarea corectă a regulilor de distribuire a elevilor. Aceste obligații au fost reamintite directorilor inclusiv în perioada în care s-au desfășurat repartizările.

Activitatea de îndrumare, prevenție și monitorizare desfășurată de inspectoratul școlar nu se poate substitui responsabilității directe a conducerii și a structurilor de la nivelul fiecărei unități de învățământ și nu poate presupune prezența reprezentanților inspectoratului în fiecare școală, la fiecare operațiune procedurală.

În cazul Școlii Gimnaziale „Regina Maria” Sibiu, imediat după apariția sesizărilor, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a efectuat verificări, a constatat neconformități, a dispus reluarea procedurilor pentru clasele pregătitoare și a V-a și a monitorizat aplicarea măsurilor stabilite. Prin urmare, afirmația potrivit căreia Inspectoratul Școlar Județean Sibiu nu a verificat situația și nu a intervenit este contrazisă de demersurile instituționale efectiv realizate.

Eventualele situații concrete din alte unități de învățământ vor fi analizate și verificate ori de câte ori vor exista informații sau sesizări care să indice posibile încălcări ale prevederilor legale.”