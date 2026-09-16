Lucrări ample pe DN14, între Sibiu și Mediaș: s-a turnat asfalt nou / foto

Pe scurt: Lucrări ample de reparații au loc pe DN14 în județul Sibiu, cu impact direct asupra traficului și siguranței șoferilor.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat miercuri, 16 septembrie 2026, că pe DN14, în județul Sibiu, se desfășoară lucrări de reparații pe suprafețe întinse.

Potrivit postării publicate pe Facebook de DRDP Brașov, intervențiile sunt realizate de echipele din cadrul Secției Producție.

Reprezentanții DRDP Brașov au precizat că aceste lucrări vizează refacerea carosabilului pe tronsoane extinse ale drumului național, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de circulație și siguranța rutieră. Imaginile publicate de instituție surprind utilaje și muncitori care acționează pe șosea, turnând asfalt și efectuând reparații la nivelul stratului de uzură.

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Lucrările de reparații pot afecta temporar traficul pe DN14

Pe durata intervențiilor, șoferii care tranzitează DN14 în județul Sibiu sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonele de lucru. DRDP Brașov nu a precizat exact localitățile sau kilometrii afectați, însă a subliniat că lucrările se desfășoară pe suprafețe întinse, ceea ce poate genera restricții de circulație sau întârzieri punctuale.

Acțiunea face parte din programul de întreținere periodică a drumurilor naționale, menită să prevină degradarea infrastructurii rutiere și să asigure un trafic fluent și sigur pentru toți participanții la trafic.

Astfel de intervenții sunt esențiale pentru menținerea calității drumurilor, mai ales pe trasee intens circulate precum DN14, care leagă municipiul Sibiu de Mediaș și alte localități importante din județ.

În contextul preocupărilor legate de zgomotul și uzura drumurilor din județ, astfel de reparații vin în completarea altor proiecte de modernizare, precum implementarea asfaltului silențios și a barierelor fonice pe anumite tronsoane.

DRDP Brașov încurajează participanții la trafic să urmărească actualizările privind starea drumurilor și să manifeste răbdare pe perioada desfășurării lucrărilor.

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