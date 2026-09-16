Când se construiește o casă, atenția se duce către deciziile mari. Suprafața utilă, numărul de camere, bugetul total și termenul de finalizare ocupă aproape toate discuțiile dintre beneficiar, arhitect și constructor. În comunele din jurul Sibiului, unde s-au ridicat în ultimii ani cartiere întregi de locuințe individuale, aceleași subiecte revin la fiecare întâlnire de șantier. Pe planul doi rămân deciziile mărunte, luate în câteva minute pe hârtie sau direct pe teren, care se resimt însă zilnic vreme de treizeci de ani. O parte dintre ele costă aproape nimic în faza de proiect și devin imposibil de corectat după ce casa este finalizată.

Grosimea pereților interiori, o linie pe plan cu efect zilnic

Pereții exteriori primesc toată atenția, fiindcă de ei depind factura la încălzire și certificatul energetic. Pereții interiori apar pe plan ca o simplă linie, iar grosimea lor ajunge de multe ori să fie stabilită pe șantier, în funcție de ce are constructorul la îndemână. Este una dintre cele mai ieftine decizii din tot proiectul și una dintre cele mai vizibile în utilizarea de zi cu zi.

Diferența dintre un perete despărțitor de zece centimetri și unul de cincisprezece se aude. Izolarea fonică a zidăriei depinde de masa peretelui, deci de densitatea materialului și de grosimea lui, iar datele tehnice publicate pentru zidăria din beton celular autoclavizat acoperă un interval larg, de la aproximativ 40 până la peste 55 de decibeli. Capătul de jos al intervalului corespunde blocurilor subțiri și ușoare, iar capătul de sus celor groase și dense.

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Un perete din BCA de 15 cm este varianta uzuală acolo unde contează liniștea, adică între dormitoare și restul casei, între baie și camerele de zi sau în jurul unui birou folosit pentru lucrul de acasă. Aceeași grosime oferă un suport mai serios pentru mobilierul suspendat, de la corpurile de bucătărie până la televizorul prins în perete.

Argumentul de cost este mai slab decât pare. Un palet de BCA de 15 cm acoperă în jur de 15 metri pătrați de zidărie, față de aproximativ 18 metri pătrați la grosimea de zece centimetri, deci diferența se traduce în câțiva paleți în plus pe o casă obișnuită. Raportat la costul total al construcției, rămâne una dintre cele mai ieftine îmbunătățiri de confort disponibile.

Traseele instalațiilor prin pereți

O decizie luată pe șantier, fără să apară în proiect, poate anula avantajul unui perete bine ales. Este vorba despre felul în care sunt tăiate șanțurile pentru instalații. Un slit vertical afectează peretele mai puțin decât unul orizontal, pentru că nu întrerupe pe toată lungimea traseul prin care zidăria preia încărcările.

A doua problemă apare la dozele de aparataj. Când două doze sunt montate spate în spate, de o parte și de alta a aceluiași perete, în zidărie rămâne o porțiune de câțiva centimetri. Zona devine o punte acustică prin care se aude conversația din camera vecină, chiar dacă restul peretelui este corect executat. Decalarea lor cu douăzeci sau treizeci de centimetri rezolvă problema și nu costă nimic.

Într-un perete de zece centimetri, marja de manevră este aproape inexistentă. Într-unul de cincisprezece, electricianul are loc să lucreze fără să compromită nici rezistența, nici izolarea fonică a peretelui.

Poziția golurilor și zona din jurul lor

Golurile de ușă și de fereastră sunt punctele slabe ale oricărui perete, atât structural, cât și termic. În jurul lor se concentrează majoritatea problemelor apărute după câțiva ani de locuire, de la condens până la fisuri fine în tencuială.

Buiandrugul este elementul care preia încărcarea de deasupra golului. Turnat din beton obișnuit, fără nicio tratare termică, el creează o bandă rece pe toată lățimea ferestrei. Iarna, pe acea bandă apare condens, iar condensul repetat duce în timp la mucegai în colțul de sus al camerei. Există soluții de buiandrugi cu strat termoizolant integrat, iar decizia se ia în faza de proiect, nu după ce apare pata.

Lățimea ușilor interioare este alt detaliu tratat superficial. Diferența dintre optzeci și nouăzeci de centimetri pare neglijabilă pe plan, însă se simte la fiecare mutare de mobilă și devine importantă dacă cineva din casă ajunge să se deplaseze cu dificultate. Costul suplimentar este minim, iar modificarea ulterioară presupune spargerea zidăriei și refacerea buiandrugului.

Orientarea camerelor față de soare

Această decizie nu costă nimic dacă este luată la timp și nu poate fi corectată deloc după ce casa a fost ridicată. Camerele în care se petrece cel mai mult timp, livingul și zona de zi, câștigă dacă primesc lumină dinspre sud sau sud-vest. Dormitoarele suportă bine orientarea estică, pentru că primesc soare dimineața și rămân răcoroase seara.

Spațiile tehnice, cămara, casa scării și baia de serviciu sunt candidatele pentru fațada nordică. Nu au nevoie de lumină directă și protejează zonele locuite de partea cea mai rece a casei.

Suprafața vitrată ar trebui să difere de la o fațadă la alta. Ferestrele mari spre sud aduc căldură gratuită iarna, însă cer umbrire pentru vară, fie printr-o streașină suficient de lată, fie prin jaluzele exterioare. Aceleași ferestre orientate spre nord produc pierderi de căldură fără câștig, iar spre vest duc la supraîncălzire în orele după-amiezii.

Cota terenului din jurul casei

Multe probleme de umiditate din pereți nu vin din interior, ci din curte. Terenul din jurul casei trebuie să aibă pantă spre exterior, de ordinul a doi centimetri pe metru, pe o lățime de cel puțin un metru și jumătate. Când panta este inversă sau inexistentă, apa de ploaie stagnează la baza peretelui și urcă prin capilaritate.

Trotuarul de gardă, executat cu rost de dilatare între el și perete, îndepărtează apa de la soclu. Burlanele descărcate direct pe pământ, lângă fundație, anulează tot efortul. Legarea lor la un sistem de preluare a apelor pluviale este o lucrare ieftină în timpul construcției și complicată după amenajarea curții.

Hidroizolația orizontală de la baza zidăriei ține umezeala din fundație departe de pereți. Este invizibilă, costă puțin, iar lipsa ei se descoperă abia după câțiva ani, când apar pete la baza pereților și tencuiala începe să se desprindă.

Înălțimea liberă și grosimea pardoselii finite

Ultimul detaliu ține de aritmetică. Între planșeul brut și pardoseala finită se adaugă termoizolația, șapa, eventual instalația de încălzire prin pardoseală și stratul de finisaj. Împreună, aceste straturi pot însemna cincisprezece până la douăzeci de centimetri.

Dacă înălțimea a fost calculată la brut și nu la finit, camera rezultată iese cu atât mai joasă. Efectul se vede la ușile care nu mai au înălțimea standard, la treapta suplimentară apărută la intrare și la senzația generală de spațiu strâmt. Verificarea este simplă și se face pe plan, înainte de turnarea planșeului.

Diferența dintre doi metri și cincizeci și doi metri și șaizeci de înălțime liberă nu apare în nicio fișă tehnică și nu schimbă performanța energetică a locuinței. Schimbă felul în care se simte camera, ceea ce, într-o casă locuită treizeci de ani, contează.

Toate detaliile de mai sus au un lucru în comun. Se decid în faza de proiect sau în primele săptămâni de șantier, costă puțin atunci și devin scumpe ori imposibil de corectat mai târziu. Merită trecute pe o listă și discutate explicit cu arhitectul și cu constructorul, înainte ca planurile să fie ștampilate.