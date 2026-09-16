Pe scurt: Consultările pentru desemnarea premierului încep joi la Cotroceni, cu participarea tuturor partidelor parlamentare. Nicușor Dan a mai făcut două nominalizări eșuate până acum.

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru joi, 17 septembrie 2026, consultări cu partidele și formațiunile politice reprezentate în Parlament, la Palatul Cotroceni, pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Potrivit Mediafax, întâlnirile vor începe la ora 09:00 și se vor desfășura pe parcursul întregii zile.

Prima formațiune invitată la discuții este Partidul Social Democrat (PSD), care va intra la consultări la ora 09:00. Programul anunțat de Administrația Prezidențială stabilește ordinea consultărilor astfel: la 09:30 este programat AUR, la 10:00 PNL, la 10:30 USR, la 11:00 UDMR, iar la 11:30 va intra Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale.

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Consultările continuă la ora 12:00 cu SOS România, la 12:30 cu POT, la 13:00 cu Grupul parlamentar Uniți pentru România, la 13:30 cu Grupul parlamentar PACE – Întâi România, iar la 14:00 sunt programați parlamentarii neafiliați.

Președintele a făcut deja două nominalizări eșuate pentru funcția de premier

Până în prezent, Nicușor Dan a desemnat doi candidați pentru funcția de prim-ministru. Primul a fost Eugen Tomac, care și-a depus mandatul, iar al doilea a fost Adrian Veștea, care nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi în Parlament pentru a fi învestit. Aceste eșecuri au prelungit criza guvernamentală și au determinat reluarea consultărilor cu partidele parlamentare.

Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, fiecare formațiune va avea la dispoziție 30 de minute pentru discuții cu șeful statului. Consultările vizează identificarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou guvern, după ce precedentele încercări de formare a executivului au eșuat.

Criza politică actuală a generat reacții și tensiuni în rândul partidelor, iar consultările de la Cotroceni sunt considerate decisive pentru deblocarea situației. În urmă cu aproximativ trei luni, Nicușor Dan a mai convocat partidele la consultări, fără ca acestea să ducă la formarea unui guvern stabil, după cum relata și Criza guvernamentală continuă: Nicușor Dan convoacă partidele la noi consultări.