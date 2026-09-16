Pe scurt: Singapore oferă bani celor care citesc zilnic, încercând să formeze obiceiuri sănătoase și să reducă impactul rețelelor sociale asupra tinerilor.

Guvernul din Singapore a lansat un program prin care locuitorii sunt recompensați financiar pentru timpul petrecut citind cărți, potrivit HotNews.ro.

Inițiativa, demarată în luna septembrie 2026, urmărește să îmbunătățească concentrarea, gândirea critică și imaginația cetățenilor, în special a tinerilor.

Programul presupune ca participanții să citească cel puțin 15 minute pe zi și să înregistreze această activitate pe un site web oficial al guvernului. Pentru fiecare sesiune zilnică, utilizatorii primesc 20 de monede virtuale. După acumularea a 1.000 de monede, aceștia pot primi o plată de 1 dolar singaporez (aproximativ 80 de cenți americani). Este permisă o singură sesiune de lectură pe zi, iar pentru a obține recompensa, trebuie să fie înregistrate 50 de zile de lectură.

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Campania are o durată de cinci ani și este parte a eforturilor autorităților de a stimula formarea unor obiceiuri sănătoase de lectură într-o societate dominată de conținut digital și stimuli rapizi. Melissa Tam, directoarea consiliului bibliotecii naționale din Singapore, a declarat pentru Straits Times:

„Trăim într-o lume caracterizată de o abundență extraordinară de conținut, informații și stimuli. În orice moment, putem derula sute de titluri, putem viziona un videoclip sau putem obține un rezumat despre aproape orice.”

Melissa Tam a subliniat că obiceiurile se formează prin acțiuni mici și constante: „Așadar, începem cu un obiectiv simplu: să citim doar 15 minute pe zi – în autobuz, înainte de culcare sau în timpul pauzei de masă.”

Guvernul Singapore analizează și alte măsuri pentru reducerea impactului rețelelor sociale

Autoritățile din Singapore iau în calcul și alte modalități de a limita efectele negative ale rețelelor sociale asupra tinerilor, inclusiv impunerea unei limite zilnice de utilizare. Nu este pentru prima dată când guvernul recurge la stimulente financiare pentru a schimba comportamentul cetățenilor. În trecut, au fost oferite vouchere la supermarket pentru mersul pe jos sau premii pentru atingerea unor obiective zilnice de pași, ca parte a unor campanii de sănătate publică.