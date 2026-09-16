Pe scurt:
ANAF extinde controalele la casele de schimb valutar după ce un proiect-pilot a arătat nereguli. Inspectorii verifică fiscalizarea operațiunilor și respectarea legislației.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a lansat la nivel național Operațiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, o acțiune amplă de control care vizează 180 de case de schimb valutar din România.
Potrivit Mediafax, această operațiune reprezintă o extindere a verificărilor realizate anterior într-un proiect-pilot din același domeniu.
Rezultatele proiectului-pilot au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor verificați, autoritățile identificând principalele riscuri și tipuri de abateri întâlnite în activitatea caselor de schimb valutar.
Pe baza acestor constatări, DGAF a decis să extindă controalele la nivelul întregii țări, cu scopul de a verifica respectarea obligațiilor fiscale și financiar-contabile, dar și pentru a preveni practicile care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare și la afectarea concurenței loiale.
În cadrul Operațiunii F.O.C.U.S., inspectorii antifraudă analizează dacă operațiunile de schimb valutar sunt fiscalizate corect și dacă sunt respectate regulile privind utilizarea aparaturii de marcat electronice fiscale. De asemenea, controalele urmăresc concordanța dintre operațiunile efectiv realizate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile, precum și respectarea obligațiilor declarative și de plată.
Inspectorii verifică și aplicarea celorlalte prevederi legale referitoare la activitatea caselor de schimb valutar. Controalele se desfășoară simultan în mai multe județe și în municipiul București, fiind selectate unități în funcție de profilul de risc identificat de autorități.
ANAF anunță măsuri ferme și rezultate după finalizarea controalelor
Potrivit DGAF, etapa-pilot a demonstrat necesitatea unei abordări unitare și a extinderii verificărilor la nivel național. Prin această operațiune, ANAF urmărește creșterea gradului de conformare fiscală în sectorul schimbului valutar și menținerea unui mediu concurențial echitabil pentru operatorii economici care respectă legislația.
În situațiile în care inspectorii identifică încălcări ale legislației fiscale, vor fi dispuse măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate. ANAF precizează că rezultatele finale ale Operațiunii F.O.C.U.S. vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național.
Ultima oră
- Un grup german vrea să dezvolte servicii pentru seniori la Sibiu: a donat 20.000 de euro Hospice-ului „Dr. Carl Wolff” acum 25 de minute
- Puzderie de spații comerciale goale pe Bălcescu, în Piața Mare și Orașul de Jos: ce se întâmplă cu afacerile din centrul Sibiului / video foto acum 29 de minute
- A găsit un portofel într-un autobuz Tursib și a golit cardul la cumpărături în mall: ce sentință a primit sibianul acum 47 de minute
- Lucrări ample pe DN14, între Sibiu și Mediaș: s-a turnat asfalt nou / foto acum 48 de minute
- ISJ Sibiu, după scandalul repartizării elevilor de la „Regina Maria”: responsabilitatea aparține școlii acum 49 de minute