Pe scurt: ANAF extinde controalele la casele de schimb valutar după ce un proiect-pilot a arătat nereguli. Inspectorii verifică fiscalizarea operațiunilor și respectarea legislației.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a lansat la nivel național Operațiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, o acțiune amplă de control care vizează 180 de case de schimb valutar din România.

Potrivit Mediafax, această operațiune reprezintă o extindere a verificărilor realizate anterior într-un proiect-pilot din același domeniu.

Rezultatele proiectului-pilot au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor verificați, autoritățile identificând principalele riscuri și tipuri de abateri întâlnite în activitatea caselor de schimb valutar.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Pe baza acestor constatări, DGAF a decis să extindă controalele la nivelul întregii țări, cu scopul de a verifica respectarea obligațiilor fiscale și financiar-contabile, dar și pentru a preveni practicile care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare și la afectarea concurenței loiale.

În cadrul Operațiunii F.O.C.U.S., inspectorii antifraudă analizează dacă operațiunile de schimb valutar sunt fiscalizate corect și dacă sunt respectate regulile privind utilizarea aparaturii de marcat electronice fiscale. De asemenea, controalele urmăresc concordanța dintre operațiunile efectiv realizate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile, precum și respectarea obligațiilor declarative și de plată.

Inspectorii verifică și aplicarea celorlalte prevederi legale referitoare la activitatea caselor de schimb valutar. Controalele se desfășoară simultan în mai multe județe și în municipiul București, fiind selectate unități în funcție de profilul de risc identificat de autorități.

ANAF anunță măsuri ferme și rezultate după finalizarea controalelor

Potrivit DGAF, etapa-pilot a demonstrat necesitatea unei abordări unitare și a extinderii verificărilor la nivel național. Prin această operațiune, ANAF urmărește creșterea gradului de conformare fiscală în sectorul schimbului valutar și menținerea unui mediu concurențial echitabil pentru operatorii economici care respectă legislația.

În situațiile în care inspectorii identifică încălcări ale legislației fiscale, vor fi dispuse măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate. ANAF precizează că rezultatele finale ale Operațiunii F.O.C.U.S. vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național.