Pe scurt: Sibiu accelerează digitalizarea: platformă nouă, website modernizat și registratură electronică pentru 15 instituții publice.

Consiliul Județean Sibiu continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, după ce a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Județul Sibiu – un județ digitalizat în beneficiul cetățenilor”, cu o valoare totală de 2.004.892,68 lei, inclusiv TVA.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, finanțarea nerambursabilă acoperă 98% din sumă, adică 1.964.794,82 lei, iar contribuția proprie a județului este de 40.097,86 lei.

Proiectul este finanțat prin Programul Regiunea Centru 2021–2027, Prioritatea 2 – O regiune digitală, și vizează extinderea soluțiilor digitale către noi instituții și servicii publice. Investiția are trei componente principale, toate orientate spre creșterea accesibilității serviciilor publice și eficientizarea administrației.

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Prima componentă a proiectului presupune dezvoltarea unei noi platforme digitale, care va include și o secțiune dedicată turismului. Noul portal va facilita accesul la informații și va promova oferta și resursele turistice ale județului Sibiu. Acest demers vine în completarea eforturilor de digitalizare deja realizate în domeniul turismului, după cum arată și alte inițiative recente din județ.

A doua componentă vizează modernizarea website-ului DGASPC Sibiu, astfel încât informațiile și serviciile oferite de această instituție cu rol social să fie mai ușor accesibile pentru cetățeni. Modernizarea va permite o interacțiune mai rapidă și eficientă cu publicul, reducând timpul necesar pentru obținerea documentelor sau informațiilor de interes.

Cea de-a treia componentă constă în integrarea digitală a administrației județene. Astfel, 15 instituții subordonate Consiliului Județean Sibiu vor beneficia de o registratură electronică interconectată cu sistemul central al Consiliului. Documentele și solicitările vor putea fi gestionate într-un sistem integrat, ceea ce va permite fluxuri de lucru mai rapide și o colaborare mai eficientă între instituții.

Digitalizarea, direcție strategică pentru administrația sibiană

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a subliniat importanța continuității în procesul de digitalizare:

„În urmă cu șase ani am ales să facem din digitalizare una dintre direcțiile de modernizare a Consiliului Județean Sibiu. Nu ne-am oprit la un proiect și nici la o singură instituție. Am continuat să investim. Anul acesta am finalizat trei proiecte de digitalizare în spitalele aflate în subordinea Consiliului Județean, iar acum extindem acest proces către alte instituții și servicii publice.”

Daniela Cîmpean a mai precizat că digitalizarea nu este un scop în sine, ci un instrument pentru a face administrația mai accesibilă și mai apropiată de oameni:

„Fiecare proiect trebuie să completeze ceea ce am construit deja și să ne apropie de o administrație în care cetățeanul rezolvă mai simplu și mai repede ceea ce are nevoie, iar instituțiile lucrează mai eficient și mai bine conectate între ele.”

Proiectul este implementat în parteneriat de UAT Județul Sibiu, în calitate de lider de proiect, și UAT Orașul Săliște. Acesta contribuie la obiectivul Programului Regiunea Centru de valorificare a avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor și al autorităților publice.

Noua investiție vine în contextul în care, în urmă cu mai puțin de o lună, la Sibiu a fost anunțată o digitalizare accelerată cu 6,6 milioane de lei, ce a inclus implementarea unui chatbot AI, robot telefonic și certificate de urbanism automate.