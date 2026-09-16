Într-o perioadă în care materialele sintetice au ajuns să fie prezente aproape peste tot, tot mai mulți oameni redescoperă farmecul lucrurilor simple și naturale. O pilotă caldă, o pernă moale sau senzația de confort pe care o asociem cu dormitorul bunicilor sunt amintiri care nu se demodează.

La Sibiu, această legătură cu materialele naturale stă la baza LanaWool, un business local dedicat produselor realizate în jurul lânii naturale. Cu un depozit în Sibiu și un magazin online, compania livrează astăzi produse în întreaga Românie, dar și în Europa.

În spatele afacerii se află Ergun Akavci, Rareș Troancă și Denisia Kraus, care dezvoltă și comercializează produsele LanaWool.

„Ne dorim ca produsele din lână naturală să fie accesibile oamenilor indiferent de orașul în care locuiesc. Avem sediul în Sibiu, însă prin magazinul online putem ajunge la clienți din întreaga țară și nu numai”, spune Ergun Akavci, unul dintre oamenii din spatele LanaWool.

Pentru sibieni, unul dintre avantajele LanaWool este faptul că depozitul are sediul în Sibiu, pe Șoseaua Alba Iulia nr. 112, unde produsele pot fi testate în showroom.

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▶ Vezi pagina acestui video: Pilote, perne și toppere din lână naturală, la un click distanță. Povestea LanaWool, afacerea din Sibiu care livrează în toată țara — VIDEO

Secretul din spatele produselor: Puterea lânii Merino

În centrul gamei se află lâna Merino, folosită pentru pilote, perne, toppere și saltele, dar și pentru produse destinate copiilor și casei. Lâna este apreciată pentru proprietățile sale naturale, printre care capacitatea de a contribui la reglarea temperaturii și de a oferi confort în toate anotimpurile.

În spatele fiecărui produs se află însă mai mult decât o simplă materie primă. Drumul începe cu lâna, care este colectată, selectată, curățată și pregătită pentru a putea fi transformată în produse finite. Este un proces care readuce în atenție un material folosit de generații și care continuă să-și păstreze locul în casele oamenilor.

„Lâna este o materie primă naturală foarte versatilă. Este important să fie colectată și depozitată corespunzător, apoi selectată și spălată înainte de a fi folosită. Încercăm să valorificăm cât mai bine această resursă naturală”, explică Ergun Akavci.

Deși rădăcinile afacerii sunt în Sibiu, granițele orașului nu îi limitează povestea. Produsele pleacă din depozitul sibian către clienți din România și din alte țări europene, prin intermediul magazinului online.

Poate că tocmai aici stă farmecul LanaWool: într-o lume care caută mereu ceva nou, întoarcerea la natural poate însemna, uneori, întoarcerea la ceva ce cunoaștem deja.

La căldura unei pilote de lână. La confortul unei case. La sentimentul de „acasă”.

Un sentiment simplu, familiar și, poate, puțin nostalgic – pe care LanaWool încearcă să-l aducă din nou în casele de astăzi, pornind din Sibiu.

Pentru comenzi, produsele LanaWool pot fi achiziționate direct de pe lanawool.eu. Fii la curent cu noutățile LanaWool urmărind paginile de Facebook și Instagram!