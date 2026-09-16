Pe scurt: Vezi unde poți alimenta cu cea mai ieftină benzină și motorină pe 16 septembrie 2026 și ce măsuri fiscale influențează prețurile la pompă.

Prețurile la carburanți continuă să difere semnificativ de la o regiune la alta în România, potrivit Adevarul.

Miercuri, 16 septembrie 2026, cel mai mic preț la benzină la nivel național este raportat în Dâmbovița, unde un litru costă 9,82 lei. Dintre marile orașe, Cluj-Napoca oferă cel mai avantajos tarif la pompă, cu 9,89 lei/litru pentru benzină.

În celelalte mari centre urbane, prețurile la benzină se mențin la niveluri ridicate. De exemplu, la Constanța, un litru de benzină costă 9,93 lei. Aceste diferențe de preț sunt influențate atât de politica fiecărei companii petroliere, cât și de costurile logistice și de aprovizionare specifice fiecărei regiuni.

Prețurile carburanților în Sibiu

Prețurile carburanților continuă să difere de la o stație la alta în municipiul Sibiu și în zona Miercurea Sibiului.

Potrivit Peco-online, diferențele sunt vizibile atât la benzina standard și superioară, cât și la motorina standard și premium. Mai jos este o comparație a prețurilor afișate pentru principalele stații din zonă.

Benzină – standard vs. superioară

Stație Benzină standard Benzină superioară Socar – Str. Agricultorilor 9,91 lei/l 10,51 lei/l Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 9,93 lei/l 10,41 lei/l Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 9,93 lei/l 10,41 lei/l Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia 9,93 lei/l 10,41 lei/l Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 9,93 lei/l 10,53 lei/l Socar – Str. Semaforului nr. 2 9,93 lei/l – Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 9,94 lei/l 10,54 lei/l Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 9,98 lei/l 10,54 lei/l Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 9,98 lei/l 10,54 lei/l OMV – Miercurea Sibiului, A1 9,99 lei/l 10,56 lei/l MOL – Calea Șurii Mari 9,99 lei/l 10,56 lei/l MOL – Str. Sibiului nr. 1 9,99 lei/l 10,56 lei/l MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 9,99 lei/l 10,56 lei/l Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40 9,99 lei/l 10,56 lei/l Rompetrol – Bd. Vasile Milea 9,99 lei/l 10,56 lei/l Rompetrol – Str. Ion Neculce 9,99 lei/l 10,56 lei/l Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 9,99 lei/l 10,56 lei/l OMV – Str. Alba Iulia nr. 114 9,99 lei/l 10,56 lei/l OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B 9,99 lei/l 10,56 lei/l Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 10,07 lei/l 10,54 lei/l Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+930 10,07 lei/l 10,54 lei/l

Motorină – standard vs. premium

Stație Motorină standard Motorină premium Socar – Str. Agricultorilor 10,52 lei/l 10,92 lei/l Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 10,55 lei/l 11,32 lei/l Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 10,55 lei/l 11,32 lei/l Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia 10,55 lei/l 11,32 lei/l Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 10,55 lei/l 10,95 lei/l Socar – Str. Semaforului nr. 2 10,55 lei/l 10,95 lei/l Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 10,59 lei/l 10,99 lei/l OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,61 lei/l 11,42 lei/l MOL – Calea Șurii Mari 10,61 lei/l 11,42 lei/l MOL – Str. Sibiului nr. 1 10,61 lei/l 11,42 lei/l MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 10,61 lei/l 11,42 lei/l OMV – Str. Alba Iulia nr. 114 10,61 lei/l 11,42 lei/l OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B 10,61 lei/l 11,42 lei/l Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40 10,66 lei/l 11,47 lei/l Rompetrol – Bd. Vasile Milea 10,66 lei/l 11,47 lei/l Rompetrol – Str. Ion Neculce 10,66 lei/l 11,47 lei/l Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 10,66 lei/l 11,47 lei/l Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 10,72 lei/l 11,33 lei/l Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 10,72 lei/l 11,49 lei/l Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 10,72 lei/l 11,49 lei/l Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+930 10,72 lei/l 11,33 lei/l

Motorina are cel mai mic preț în marile orașe la 10,52 lei/litru

La motorină, cel mai redus preț din marile orașe analizate este de 10,52 lei/litru. Acest tarif este întâlnit în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Prețurile afișate la pompă pot varia ușor față de cele raportate, din cauza întârzierilor de procesare și actualizare a datelor, fiind actualizate periodic pe parcursul zilei.

În ultima perioadă, motorina a înregistrat scumpiri constante, așa cum am relatat și în articolul Motorina, tot mai scumpă în România: cât mai costă plinul mașinii.

Reducerea accizei la motorina standard se menține până la 30 septembrie

Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard în perioada 16–30 septembrie 2026. Această măsură, instituită prin Legea nr. 162/2026, a fost prelungită după evaluarea bilunară prevăzută de mecanismul legal și continuă politica aplicată în prima jumătate a lunii.

Reducerea accizei este echivalentă cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. Astfel, în perioada 16–30 septembrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată în România va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

Prețurile la carburanți rămân sub influența directă a acestor măsuri fiscale și a evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului.