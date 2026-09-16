Prima ediție „Zilele Comunității Șelimbăr” va avea loc în 26 și 27 septembrie 2026, în Zona de Agrement – Pădurea Șopa. Timp de două zile, muzica actuală, folclorul, dansul și tradițiile vor aduce împreună comunitatea, într-un eveniment cu acces liber. Sâmbăta va fi dedicată concertelor unor artiști cunoscuți ai muzicii românești actuale, iar duminica va reuni pe aceeași scenă nume importante ale muzicii populare. Evenimentul este organizat de Primăria Șelimbăr și Consiliul Local Șelimbăr.

Șelimbărul are, în această toamnă, un nou eveniment dedicat comunității. „Zilele Comunității Șelimbăr” ajunge pentru prima dată în Zona de Agrement – Pădurea Șopa, în ultimul weekend al lunii septembrie, cu un program construit pentru două zile și pentru generații diferite.

Prima ediție are loc sâmbătă, 26 septembrie, și duminică, 27 septembrie, iar fiecare zi va avea propria identitate. Muzica actuală va domina programul de sâmbătă, în timp ce duminică scena va fi dedicată folclorului, dansului și tradițiilor.

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Evenimentul este deschis atât locuitorilor comunei Șelimbăr, cât și sibienilor și celor care vor veni din alte localități pentru a petrece weekendul la Pădurea Șopa. Intrarea este liberă în ambele zile.

Sâmbătă, 26 septembrie: Puya, Adi Istrate, Alexia, Arias și Discolindas

Prima zi a „Zilelor Comunității Șelimbăr” aduce pe scena de la Pădurea Șopa Puya, Adi Istrate, Alexia, Arias și Discolindas.

Puya, unul dintre cele mai cunoscute nume ale hip-hop-ului românesc, va urca pe scena de la Șopa în seara de sâmbătă. Cu o carieră care se întinde pe mai multe decenii și piese cunoscute de generații diferite de public, artistul este unul dintre principalele nume ale primei ediții.

Alături de el vor cânta Adi Istrate și Alexia, doi artiști ai noii generații a muzicii românești, iar Arias și Discolindas completează programul primei zile.

Sâmbăta va aduce astfel un mix de hip-hop, pop și muzică de petrecere, într-o seară construită în jurul concertelor și al atmosferei de la Pădurea Șopa.

Duminică, 27 septembrie: nume importante ale muzicii populare, pe scena de la Șopa

Duminică, 27 septembrie, „Zilele Comunității Șelimbăr” continuă cu un program dedicat folclorului, dansului și tradițiilor.

Pe scena din Pădurea Șopa vor urca Mariana Anghel, Ovidiu Homorodean, Traian Stoiță, Sebastian Stan, Emilia Dorobanțu, Alina Bîcă, Sânziana Ștefan, Ioana Ștefan și Eugen Mihăilă.

Ziua de duminică reunește astfel artiști cunoscuți ai muzicii populare, într-un program amplu care aduce la Șelimbăr interpreți din generații diferite și pune în prim-plan folclorul românesc.

Lor li se alătură Formația Rapsodia din Arad, iar dansurile populare vor avea, de asemenea, un loc important în program, prin participarea Secției de Dansuri Populare CSC 1599 Șelimbăr și a Ansamblului Vestala.

Prima ediție a unui eveniment dedicat comunității

„Zilele Comunității Șelimbăr” se află în 2026 la prima ediție, iar numele ales exprimă chiar ideea în jurul căreia a fost construit evenimentul: aceea de a aduce oamenii împreună.

Timp de două zile, Zona de Agrement – Pădurea Șopa va deveni un loc de întâlnire pentru locuitorii comunei, familii, grupuri de prieteni, dar și pentru cei care vor veni din Sibiu și din localitățile învecinate.

„Ne-am dorit ca prima ediție a Zilelor Comunității Șelimbăr să fie, înainte de toate, despre oameni și despre bucuria de a fi împreună. Tocmai de aceea am construit două zile cu programe diferite, astfel încât fiecare să găsească ceva pe gustul său. Sâmbătă avem muzică actuală și artiști foarte cunoscuți publicului, iar duminică aducem în prim-plan muzica populară, dansul și tradițiile. Ne dorim să vedem la Șopa tineri, părinți, copii și bunici, să petrecem împreună două zile frumoase, în aer liber, aici, acasă, la Șelimbăr”, transmit organizatorii Zilelor Comunității Șelimbăr.

Accesul publicului este gratuit pe întreaga durată a evenimentului.

Lasă mașina acasă. Accesul spre Pădurea Șopa va fi restricționat

Organizarea accesului reprezintă un punct important al primei ediții „Zilele Comunității Șelimbăr”. Având în vedere numărul mare de participanți estimat și pentru a evita aglomerarea drumului către Pădurea Șopa, accesul publicului cu mașinile personale va fi interzis.

Organizatorii îi încurajează pe participanți să lase mașina acasă și să aleagă una dintre variantele alternative de deplasare: bicicleta, taxiul, serviciile de ride-sharing Bolt și Uber sau autobuzele speciale puse la dispoziție pentru eveniment.

Pe drumul către Pădurea Șopa va fi permis accesul bicicletelor, taxiurilor și autoturismelor care efectuează curse prin servicii de ride-sharing.

Drumul va fi închis pentru orice alt tip de mașină sau vehicul al participanților, inclusiv mopeduri, motociclete și ATV-uri.

Măsura este necesară pentru fluidizarea traficului și evitarea blocajelor pe drumul către zona de agrement, în contextul în care organizatorii se așteaptă la un număr mare de participanți în cele două zile.

Autobuze speciale din zona Shopping City Șelimbăr către Pădurea Șopa

Pentru ca publicul să poată ajunge cât mai ușor la eveniment fără mașina personală, organizatorii vor pune la dispoziție autobuze speciale pentru transportul participanților.

Acestea vor circula din zona Shopping City Șelimbăr către Pădurea Șopa și retur, pe parcursul evenimentului.

Autobuzele vor circula în flux continuu, astfel încât participanții să aibă la dispoziție o variantă simplă de transport către și dinspre „Zilele Comunității Șelimbăr”.

Detaliile exacte privind punctele de îmbarcare și debarcare, programul autobuzelor, precum și programul complet pe ore al celor două zile vor fi comunicate în perioada următoare.

Organizatorii recomandă publicului să urmărească paginile oficiale de Facebook și Instagram, „Zilele Comunității Șelimbăr”, unde vor fi publicate toate informațiile utile înaintea evenimentului.

Eveniment organizat de Primăria Șelimbăr și Consiliul Local Șelimbăr.