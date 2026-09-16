Pe scurt: După protestul din București, autoritățile au deschis trei dosare penale și au aplicat amenzi de 46.000 de lei. Șase persoane au fost reținute, iar verificările continuă.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat miercuri, 16 septembrie 2026, că protestul din București s-a încheiat, însă acțiunile structurilor de ordine continuă pentru identificarea și sancționarea celor care au încălcat legea.

Potrivit Mediafax, polițiștii și jandarmii au intervenit pe toată durata manifestației pentru menținerea ordinii publice, protejarea participanților și a celorlalți cetățeni, precum și pentru prevenirea și gestionarea situațiilor ce puteau afecta siguranța publică.

În urma intervențiilor și verificărilor efectuate, au fost întocmite până în acest moment trei dosare penale pentru fapte de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică, distrugere, precum și pentru portul sau folosirea de obiecte periculoase. De asemenea, 47 de persoane au fost conduse la sediile unităților de poliție pentru verificări și documentarea faptelor, iar șase persoane au fost reținute până la acest moment.

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Forțele de ordine au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 46.000 de lei. Protestul a necesitat și intervenția echipajelor medicale, care au acordat sprijin pentru 32 de persoane ce au prezentat diverse stări de rău, printre care lipotimie, amețeli și dureri toracice. Nouă persoane au fost transportate la unități medicale pentru îngrijiri suplimentare.

MAI a precizat că activitățile operative nu s-au încheiat odată cu protestul. Polițiștii și jandarmii continuă verificările pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în fapte penale sau contravenționale. Cercetările se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Un bilanț anterior al protestului, la care au participat și ciobani din Sibiu, a fost prezentat aici.