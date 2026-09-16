Puzderie de spații comerciale goale pe Bălcescu, în Piața Mare și Orașul de Jos: ce se întâmplă cu afacerile din centrul Sibiului / video foto

Tot mai multe spații comerciale din centrul Sibiului și din Orașul de Jos au ajuns să fie scoase la închiriere. De la magazine și foste librării până la pizzerii și alte afaceri, vitrinele cu anunțuri de închiriere au devenit tot mai vizibile în zone care, în urmă cu câțiva ani, erau printre cele mai căutate pentru activități comerciale.

Numărul mare de spații disponibile ridică o întrebare pentru economia locală: cât de atractiv mai este centrul Sibiului pentru un business care trebuie să susțină lunar costurile unei chirii, ale angajaților și ale celorlalte cheltuieli? În același timp, fenomenul nu se limitează la o singură zonă. Spații comerciale libere pot fi întâlnite atât pe principala arteră pietonală a orașului, cât și în Piața Mare sau în Orașul de Jos.

Potrivit agenților imobiliari, cele mai scumpe spații comerciale sunt cele din Piața Mare și de pe strada Nicolae Bălcescu, unde chiriile pornesc de la aproximativ 3.000 de euro și pot ajunge la 8.000–12.000 de euro pe lună, în funcție de suprafață și de posibilitatea amenajării unei terase.

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În Orașul de Jos, spațiile sunt mai accesibile, chiriile fiind cuprinse, în general, între 500 și 2.000 de euro pe lună. „Există cerere, în special pentru spațiile din Piața Mare și de pe Bălcescu, mai ales pentru cele care au și posibilitatea unei terase”, a declarat Silviu Gorun.

„Nu mai fac profit”

Numărul mare de spații comerciale disponibile nu este întâmplător, spun reprezentanții agențiilor imobiliare. Chiriile ridicate, costurile de funcționare și diferențele de vad comercial dintre zone fac tot mai dificilă susținerea unei afaceri în anumite spații din centrul Sibiului.

„Motivul este simplu: chiria este mare, iar raportul dintre cheltuieli și încasări nu mai este unul sustenabil. Din vânzări nu mai reușești să îți acoperi toate cheltuielile. Mai ai impozite, angajați, salarii și, în final, nu mai faci profit. Sunt foarte puțini cei care se mai interesează de astfel de spații. Trebuie văzut și ce utilitate are spațiul respectiv, dacă poate funcționa ca alimentație publică, dacă este potrivit pentru un magazin de haine sau pentru o altă activitate. În această perioadă, multe afaceri se descurcă greu”, a explicat agentul imobiliar Ionel Oglan.

Vadul comercial, esențial pentru o afacere

Potrivit acestuia, alegerea spațiului și a tipului de activitate sunt esențiale pentru șansele de reușită ale unui business. În cazul unor zone din Orașul de Jos, traficul pietonal este mai redus, ceea ce limitează și numărul potențialilor clienți. „Sunt două lucruri importante. În primul rând, spațiul trebuie să permită desfășurarea unei activități care să aibă potențial, de exemplu alimentație publică sau un business cu servire și să aibă vad comercial. În Orașul de Jos este o problemă de vad comercial. Acesta este mai redus decât în Piața Mare. Strada 9 Mai are vad, însă este mai degrabă unul auto decât pietonal”, a mai spus Ionel Oglan.

Spațiu comercial liber chiar pe Nicolae Bălcescu

Cel mai recent exemplu este un spațiu comercial de pe strada Nicolae Bălcescu, unde a funcționat până de curând un magazin alimentar. Acesta s-a închis în urmă cu aproximativ două săptămâni, iar spațiul este acum disponibil pentru un nou chiriaș.

Tot pe Pietonala Nicolae Bălcescu este închisă temporar și patiseria Mesteru’ Manole. Un alt spațiu cunoscut de pe aceeași arteră, hostelul B13, este de asemenea închis temporar.

Pietonala Nicolae Bălcescu este principala zonă comercială a centrului istoric și una dintre cele mai circulate artere pietonale din Sibiu. Cu toate acestea, în prezent pot fi observate mai multe spații care fie sunt disponibile pentru închiriere, fie nu mai găzduiesc activitatea comercială care funcționa anterior.

Două spații unul lângă altul, în Piața Mare și unul în Piața Mică

Situația este vizibilă și în Piața Mare. Aici, în imediata apropiere una de cealaltă, sunt disponibile două spații comerciale. Într-unul dintre acestea a funcționat până nu demult o librărie. Acum, ambele spații își caută chiriași.

Dacă în cazul unor spații este vorba despre închiderea temporară sau schimbarea activității, în alte situații spațiile au rămas disponibile după plecarea unor comercianți.

De exemplu, un spațiu comercial de 60 de metri pătrați din Piața Mică este oferit spre închiriere pentru 1.500 de euro pe lună, adică aproximativ 25 de euro/mp/lună, sumă care ilustrează nivelul chiriilor din zona centrală a Sibiului. În spațiul respectiv a funționat pentru foarte mult timp o cafenea.

Cinci spații de închiriat în mai puțin de 150 de metri, pe strada Ocnei

O situație și mai evidentă poate fi observată în Orașul de Jos. Pe strada Ocnei, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada 9 Mai și Podul Minciunilor, sunt în prezent cinci spații comerciale scoase la închiriere, într-o distanță de mai puțin de 150 de metri. Unul dintre spațiile disponibile este cel în care a funcționat o fostă pizzerie.

Astfel, pe strada Ocnei, un spațiu comercial de 63 de metri pătrați este oferit spre închiriere pentru 800 de euro pe lună, adică aproximativ 12,7 euro/mp/lună.

Și strada Faurului are numeroase spații comerciale care și-au schimbat statutul în ultima perioadă. De asemenea, pe sectorul dintre intersecția cu strada Turnului și cea cu strada 9 Mai pot fi identificate opt spații comerciale închise sau scoase la închiriere.

Aici, un spațiu comercial renovat, cu vitrine stradale și o suprafață de 80 de metri pătrați, este oferit spre închiriere pentru 1.200 de euro pe lună, echivalentul a aproximativ 15 euro/mp/lună.