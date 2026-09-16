Strada Târgul Vinului din Orașul de Jos se închide vineri, 18 septembrie, ora 14:00, și rămâne închisă până duminică, 20 septembrie, ora 22:00, pentru desfășurarea evenimentului Street Delivery Sibiu. Pe durata celor trei zile sunt instituite măsuri temporare de circulație și rute ocolitoare în zona Orașului de Jos.

Strada Târgul Vinului din Orașul de Jos, unde se instituie restricții de circulație

Programul restricțiilor, zi de zi

Vineri, 18 septembrie

Restricționarea traficului după ora 14:00 , urmată de închiderea străzii pentru montarea infrastructurii.

, urmată de închiderea străzii pentru montarea infrastructurii. Evenimentul se desfășoară pe strada Târgul Vinului, de la intersecția cu str. Târgul Peștelui până la intersecția cu str. Turnului și str. Faurului.

Sâmbătă, 19 septembrie

Restricționarea totală a traficului timp de 24 de ore pe strada Târgul Vinului.

pe strada Târgul Vinului. Accesul pe strada Târgul Peștelui este permis doar riveranilor, care pot părăsi zona pe str. Târgul Peștelui, către str. Măsarilor (dreapta).

Duminică, 20 septembrie

Restricționarea totală a traficului pe durata evenimentului.

Accesul pe strada Târgul Peștelui este permis doar riveranilor, cu ieșire către str. Măsarilor (obligatoriu dreapta).

Circulația se redeschide la ora 22:00, după demontarea infrastructurii.

Măsuri de circulație pentru riverani

Pentru a asigura accesul locuitorilor și un flux rezonabil al circulației, se instituie următoarele ajustări temporare:

Accesul riveranilor către str. Târgul Peștelui se face dinspre str. Turnului, cu schimbarea direcției de mers către dreapta.

Ieșirea riveranilor de pe str. Târgul Peștelui se face către str. Măsarilor.

De pe str. Dogarilor, direcția de mers este obligatorie la dreapta, către str. Târgul Peștelui.

Aceste ajustări punctuale permit desfășurarea evenimentului în condiții de siguranță, fără blocarea completă a circulației în Orașul de Jos.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Rute ocolitoare

Pentru participanți și pentru traficul general, au fost prevăzute următoarele rute alternative:

Str. Măsarilor → Str. Cojocarilor → Str. Turnului → Str. Faurului

Str. Măsarilor → Piața Cibin → Str. Malului → Str. Turnului

Parcarea, interzisă din vineri dimineață

Nu este permisă parcarea autovehiculelor pe strada Târgul Vinului începând cu vineri, 18 septembrie, ora 5:00 dimineața, până duminică, 20 septembrie, ora 22:00.

Este a doua serie de restricții de circulație anunțate în Sibiu în ultima lună, după cele instituite pentru șantierele de pe Viitorului și Milea și pentru lucrările de pe Alba Iulia, Rahovei și Rennes. În vară, o restricție similară a dus și la devierea a cinci trasee Tursib pe strada Turda. Iar închiderea integrală a unei străzi pentru un eveniment nu e la prima ei apariție: anul trecut, centrul Sibiului a rămas fără mașini pentru un weekend întreg, tot cu ocazia Street Delivery.